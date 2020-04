SuS 09 Dinslaken: Markus Greulich bringt drei Neue mit

Die Verantwortlichen des SuS 09 Dinslaken haben sich mit ihrer Entscheidung, wie sie den Trainerposten bei den Bezirksliga-Fußballern künftig besetzten, viel Zeit gelassen. Nachdem Thorsten Schramm das Handtuch geworfen hatte, übernahmen zunächst die Spieler Jens Krönung, Sebastian Pfeiffer und Julian Schubert. Letzterer bleibt auch über die Saison hinaus im Trainerstab und bildet mit Markus Greulich ein gleichberechtigtes Trainergespann.

Ligazugehörigkeit noch ungeklärt

Greulich war zuletzt 15 Jahre als Trainer bei der DJK Vierlinden aktiv. Dort war er sowohl im Nachwuchs- als auch im Seniorenbereich tätig. „Das war“, erklärt Greulich seinen Weggang aus dem Duisburger Norden, „ein großer Schritt für mich. Ich habe wirklich lange Zeit in Vierlinden gearbeitet, aber ich habe auch gemerkt, dass es an der Zeit für eine Veränderung ist.“

Markus Greulich ist der neue Mann an der Seitenlinie beim SuS 09 Dinslaken. Foto: Greulich

In den vergangenen vier Jahren war er als Übungsleiter der zweiten Mannschaft in der Kreisliga A unterwegs und hielt sich dort stets im Mittelfeld der Liga auf.

Ob Greulich im kommenden Jahr dann erneut in der Kreisliga A oder in der Bezirksliga trainieren darf, weiß er selbst noch nicht. Der künftige Coach hat aber schon eine Zielvorstellung für den Fall des Klassenerhalts in der aktuellen Spielzeit: „Unser Ziel sollte es sein, dann möglichst schnell keine Probleme mehr mit dem Abstieg zu haben. Wohin es dann genau geht, wird sich zeigen. Zudem müssen wir im Hinblick auf die Neuzugänge schnell für ein gutes Mannschaftsgefüge sorgen, aber ich glaube schon, dass wir zusammen Spaß haben werden.“

Drei Neue für den SuS

Markus Greulich kommt aber nicht allein aus Vierlinden, sondern hat noch drei neue Spieler für den SuS im Gepäck. Mit Rene Rybka, Senol Yilmaz und Meris Hukanovic kommen ein Verteidiger und zwei Mittelfeldspieler zu den 09ern.

Von seiner neuen Mannschaft konnte sich Greulich in der laufenden Saison auch schon ein Bild machen. „Ich habe ein paar Spiele gesehen und kenne einige Teile der Mannschaft.“ Mit den drei Neuzugängen aus Vierlinden und den Jungs, die aus der Hiesfelder Reserve zum SuS wechseln, haben die Dinslakener aber schon einen enormen Umbruch vollzogen.

Der Kontakt zu Markus Greulich ging vom SuS aus, wie der künftige Trainer verrät: „Mein Sohn spielt in Dinslaken in der B-Jugend bei Julian Schubert. Lothar Milz kenne ich auch schon einige Jahre, daher kam der Kontakt zustande.“

Gleichberechtigtes Trainerduo

Ab dem Sommer sind Greulich und Schubert dann also offiziell ein Gespann beim SuS 09 Dinslaken. So untypisch gleichgestellte Trainergespanne im Fußball auch sind, für Greulich ist das nichts Besonderes. „Ich habe“, erklärt der 43-Jährige, „in meiner bisherigen Laufbahn die schwerwiegenden Entscheidungen immer mit meinem Trainerkollegen abgestimmt. Von daher ist das eigentlich nicht wirklich neu.“ Wie genau die beiden im Trainingsbetrieb agieren, weiß Greulich nicht, blickt der Sache aber sehr entspannt entgegen: „Ich denke, wir werden uns da schon ganz gut ergänzen und gleichberechtigt agieren.“