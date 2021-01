SV 08/29 Friedrichsfeld: Ein Spieler geht, ein Neuer kommt

Dinslaken/Voerde Die Fußball-Bezirksligisten SV 08/29 Friedrichsfeld, GA Möllen und SuS 09 Dinslaken sind im Lockdown abseits des Spielfelds aktiv.

Während der Spielbetrieb in sämtlichen Amateursportarten ruht, laufen die Planungen im Hintergrund in verschiedene Richtungen. Die Vereine versuchen für eine Saisonfortsetzung gewappnet zu sein, planen aber gleichzeitig auch für die kommende Spielzeit. So auch in der Fußball-Bezirksliga. Noch während der Winterpause hat sich bei der SV 08/29 Friedrichsfeld etwas im Kader getan. Deniz Özel hat den Verein aus privaten und beruflichen Gründen verlassen. Der 26-jährige Mittelfeldspieler ist kürzlich nach Kevelaer gezogen und ,,da macht das dann wenig Sinn, noch in der Bezirksliga in Friedrichsfeld zu spielen", zeigt sich 08/29-Trainer Dirk Lotz verständnisvoll.

Für Ersatz haben die ,,Vereinigten" aber auch schnell gesorgt. Vom B-Ligisten VfB Lohberg wechselt Nico Maas an den Tannenbusch. Maas ist ebenfalls Mittelfeldspieler und bekleidete bei den Knappen zuletzt das Amt des Co-Kapitäns.

Auch im Hinblick auf die kommende Saison konnte Dirk Lotz schon einen Ausblick geben: ,,Wir machen das eigentlich wie in jedem Jahr. Wir wollen alle Leistungsträger halten und en Kader sinnvoll ergänzen. Da befinden wir uns derzeit auch in Gesprächen mit Spielern."

Ob Lotz selber auch in sein siebtes Jahr an der Seitenlinie bei 08/29 geht, weiß er noch nicht. ,,Thomas Winters", erklärt Lotz, "weilt derzeit noch beruflich im Ausland. Wenn er zurück ist, dann werden wir uns zusammensetzen". Der Übungsleiter macht keinen Hehl daraus, dass er auch in der kommenden Spielzeit gerne bei den Friedrichsfeldern an der Seitenlinie stehen würde.

Keine Veränderungen gibt es beim Nachbarn Glückauf Möllen zu vermelden. Dem Bezirksligisten bleibt nichts anderes übrig als abzuwarten. ,,Das gestaltet sich alles sehr sehr schwierig derzeit", beklagt Trainer Christian Schwarz. Ob und wann die Saison fortgesetzt wird, würde ohnehin niemand wissen, und daher seien auch Neuverpflichtungen nicht ganz einfach, beklagt der Coach. ,,Wir haben", verrät Schwarz, ,,ein paar Namen auf der Liste stehen, aber ob das überhaupt realisierbar ist müssen wir abwarten. Wir wollen auf jeden Fall keine leeren Versprechungen machen."

Er selber bleibt aber definitiv bei Glückauf. ,,Hans Gutjahr", berichtet Schwarz von den Gesprächen mit dem Vorsitzenden, ,,hat gesagt, ich dürfe bis zur Rente bleiben, wenn wir nicht null Punkte und minus 200 Tore auf dem Konto haben."

Eine Neuverpflichtung hat der SuS 09 Dinslaken mit Lukas Kratzer von den SF Königshardt in der aktuellen Transferperiode bereits perfekt gemacht, ein weiterer Zugang soll ,,in den nächsten Tagen" folgen, sagt Trainer Julian Schubert. Abgänge gibt es im Lager der Blau-Weißen bisher nicht. Über die nächste Saison werde allerdings wohl erst ,,vielleicht im Laufe des nächsten Monats" gesprochen, ,,wir wollen erstmal abwarten, ob und wie die aktuelle Saison weitergespielt wird". Auch die Trainerfrage wird erst später verhandelt: ,,Lust hätten wir schon, in der nächsten Saison weiterzumachen", spricht Julian Schubert für sich und Markus Greulich.