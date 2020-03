SV 08/29 Friedrichsfeld ist vor Pokalschreck Barlo gewarnt

Am Niederrhein. In der zweiten Runde des Kreispokals warten auf die SV 08/29 Friedrichsfeld, den SV Spielen und die TuS Drevenack knifflige Aufgaben.

Der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze und das stellte die DJK Barlo in der zweiten Runde des Kreispokals einmal mehr unter Beweis. Mit 5:1 warf der A-Ligist den Landesligisten PSV Wesel-Lackhausen aus dem Wettbewerb und wartet am Mittwochabend um 19.30 Uhr in der dritten Runde auf die SV 08/29 Friedrichsfeld. „Wir sind gewarnt. 5:1 gegen Wesel ist schon eine Hausnummer“, zollt Friedrichsfelds Trainer Dirk Lotz den Gastgebern Respekt, ergänzt aber gleich: „Wir wollen den Pokal nicht einfach abschenken.“

Was die Aufgabe gegen Barlo unter der Woche nicht einfacher macht, ist die personelle Situation bei 08/29. Lotz muss auf zahlreiche Leistungsträger verzichten und wird auf Spieler aus der Reserve zurückgreifen müssen. „Die personelle Situation ist alles andere als gut“, bemängelt der Übungsleiter.

Duell zweier B-Ligisten

Auch der SV Spellen kämpft um den Einzug in die vierte Runde des Pokals. Die Mannschaft von Trainer Andre Feldkamp empfängt auf heimischem Kunstrasen (Mittwoch, 19.30 Uhr) den SV Krechting. Beide Mannschaften kennen sich bestens aus der Meisterschaft, wo der SVS zu den Top-Teams zählt, die Gäste allerdings auf einem Abstiegsplatz stehen. Ganz so einfach sind die Rollen aber nicht zu verteilen, wie Feldkamp erklärt: „In der Rückrundentabelle ist Krechting auf dem ersten Platz. Die haben sich im Winter enorm verstärkt und sind nicht mehr da unten anzusiedeln. Das wird eine harte Nuss, wir spielen, um eine Runde weiterzukommen.“

Ein Duell zweier B-Ligisten gibt es, wenn der VfB Rheingold Emmerich um 19.30 Uhr die TuS Drevenack empfängt. TuS-Trainer Michael Skaletz macht vor dem Spiel keinen Hehl daraus, gerne in die nächste Runde einziehen zu wollen: „Auch wenn wir ziemlich sicher wissen, dass wir am Ende nicht nach Berlin fahren werden, wollen wir dieses Bonbon genießen und gewinnen.“