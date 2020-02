SV 08/29 Friedrichsfeld kassiert Ausgleich in letzter Minute

Voerde. Fußball-Bezirksligist SV 08/29 Friedrichsfeld blieb im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen, kassierte aber in letzter Minute den Ausgleich.

Die gute Nachricht: Die Erfolgsserie der SV 08/29 Friedrichsfeld hält an. Am 10. November vergangenen Jahres hat der Fußball-Bezirksligist seine letzte Niederlage kassiert beim 2:4 in Stenern, danach folgten fünf Siege in Serie, durch die sich die Mannschaft von Trainer Dirk Lotz bis auf den sechsten Platz vorkämpfte – mit drei Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten. Im Verfolgerduell bei Mülheim 07 schnupperte 08/29 am Donnerstagabend lange am sechsten „Dreier“ nacheinander, musste sich am Ende aber in letzter Minute mit einem 2:2 (1:0) begnügen.

Frühe Führung

Die Gäste traten im Schneeregen auf dem Mülheimer Kunstrasen selbstbewusst auf, störten den Gegner früh und provozierten dadurch Fehlpässe. Einer davon hatte den zeitigen Führungstreffer zur Folge: MSV-Verteidiger Pascal Wickert spielte in der 8. Minute einen Rückpass so ungenau, dass Finn Müller den Ball erobern konnte. Sein Schussversuch landete zunächst am Pfosten, doch Bünyamin Özdemir reagierte als Erster und verwandelte im Nachsetzen zum 0:1.

Mit dem Vorsprung im Rücken zogen die Friedrichsfelder weiter ihr Spiel auf, agierten clever in der Vorwärtsbewegung und ließen hinten lange kaum etwas zu. Erst kurz vor dem Pausenpfiff des Schiedsrichters Bünyamin Reinhard wurde es brenzlig, aber Mülheims Mittelstürmer Sören Zachries traf mit einem satten Schuss aus dem Nichts nur die Torlatte. So ging es mit dem 1:0 in die Pause.

Und auch in der zweiten Hälfte gelang der Lotz-Elf ein glänzender Start: Gerade acht Minuten waren gespielt, als Finn Müller per abgefälschtem Schuss MSV-Torwart Philipp Giordani überwand, der früher in der Jugend und für die zweite Mannschaft des TV Jahn Hiesfeld in der Kreisliga A spielte. Doch die Jubelstimmung währte nicht lange – Benjamin Kuhlewey machte es in der 53. Minute mit seinem Treffer zum 1:2 aus MSV-Sicht wieder spannend.

Mülheim drängte auf den Ausgleich, bekam nun spielerisch mehr Kontrolle als in der ersten Halbzeit und Chancen. Valentin Markic traf in der 80. Minute den Pfosten. 08/29 wurde durch Jasper Weigl per Distanzschuss noch einmal gefährlich (82.), im Tor schlug es aber nur noch hinter Christian de Groodt ein: In der 90. Minute fand ein Freistoß dem Halbfeld den eingewechselten Mohammed Mharchi, der zum späten Ausgleich traf.

„Der späte Ausgleich ist ärgerlich, aber schlussendlich ist das 2:2 gerecht“, meinte Dirk Lotz. „In der zweiten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch, meine Mannschaft hat mit Leidenschaft gespielt. Jetzt wollen wir den Punkt am Sonntag gegen Buchholz vergolden.“

08/29: De Groodt; Kausch, Weinkath, Derebasi, Aydin, Özdemir (85. Vukancic), Giesen (88. Wohlgemuth), Jansen. Brija, Weigl (90. Heuser), Müller.