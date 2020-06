SV 08/29 Friedrichsfeld startet entspannt in die Saison

Voerde. Nach zwei Aufstiegen in Folge schlagen die Herren 30 der SV 08/29 Friedrichsfeld in der neuen Saison in der 2. Tennis-Verbandsliga auf.

Nach zwei Aufstiegen in Folge schlagen die Herren 30 der SV 08/29 Friedrichsfeld in der 2. Tennis-Verbandsliga auf. Die Mannschaft um Kapitän Norman Lehwald startete vor zwei Jahren noch in der Bezirksklasse und schaffte dann den Sprung in die Bezirksliga. „Damals“, erklärt Lehwald, „haben die Herren 50 teilweise bei uns ausgeholfen und somit auch einen Anteil am ersten Aufstieg gehabt“.

In der Bezirksliga reichte es zum zweiten Platz. Auch wenn in der Aufstiegsrunde beide Spiele verloren gingen, so gelang 08/29 noch der Sprung in die 2. Verbandsliga am grünen Tisch. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die anstehende Spielzeit als „Übergangssaison“ ohne Absteiger gewertet. Eine weitere Komponente, die den Friedrichsfeldern in die Karten spielt.

Vor Beginn der Spielzeit haben bei den Herren 30 bereits zwei Mannschaften zurückgezogen und somit ist die Gruppe auf vier Mannschaften geschrumpft. Auch wenn 08/29 damit nur drei Spiele hat, freuen sich die Herren auf die anstehende Saison, wie Mannschaftsführer Lehwald erklärt: „Wir sind guter Dinge, können ganz entspannt ins Rennen gehen und versuchen einfach immer unser bestes Tennis zu spielen.“

Premiere für Frederic Folwaczny

Das erste Spiel steigt am kommenden Samstagnachmittag (14 Uhr) auf heimischer Anlage gegen den TC Essen-Süd. Erstmals mit dabei ist dann Neuzugang Frederic Folwaczny, der vom Nachbarn Rot-Gold Voerde zur SV 08/29 gestoßen ist.