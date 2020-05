Tennis-Teams am Niederrhein können sich bis 20. Mai abmelden

Am Niederrhein. Tennis-Teams am Niederrhein, die wegen der Corona-Krise nicht an den Medenspielen im Sommer teilnehmen wollen, können sich beim Verband abmelden.

Die Mitteilung, die der Tennisverband Niederrhein in dieser Woche auf seiner Internetpräsenz veröffentlichte, war keine Überraschung mehr. Schon am Freitag hatte die NRZ über die geplante Durchführung einer „Übergangssaison 2020“ berichtet. Die Sommer-Wettspielrunde findet auf Basis der aktuell bereits eingeteilten Gruppen und Ligen sowie der angepassten Terminplanung ab dem 9. Juni statt. Der Abstieg wird in allen Klassen ausgesetzt.

Reduziertes Nenngeld bei Rückzug

Teams, die auf Grund der Corona-Krise nicht teilnehmen wollen, haben noch ein paar Tage Zeit sich abzumelden. Bis zum 20. Mai sollen die Sportwarte in diesem Fall eine E-Mail an den Verband (boes@tvn-tennis.de) senden. Für zurückgezogene Mannschaften werden nur 50 Prozent des Nenngeldes eingezogen. Spieler von zurückgezogenen Mannschaften, die trotzdem gerne am Spielbetrieb teilnehmen möchten, können in einer anderen Mannschaft desselben Vereins nachgemeldet werden.

Dietloff von Arnim: Vereine können selbst entscheiden

„Der Mannschaftsspielbetrieb ist ein ganz entscheidender Faktor für die sozialen Interaktionen im Verein. Somit wollen wir den Vereinen, den Mannschaften und den einzelnen Spielern, die auf diese tragende Säule des Tennissports nicht verzichten wollen, die Möglichkeit dazu geben. Ebenso halten wir es in der aktuellen Situation für wichtig, dass Vereine und einzelne Mannschaften je nach ihrer individuellen Situation ohne sportliches Risiko selbst entscheiden können, ob sie am Sommer-Spielbetrieb 2020 teilnehmen wollen oder nicht“, schreibt TVN-Präsident Dietloff von Arnim.

Der TVN behält sich vor, aufgrund von behördlichen Anordnungen, die Auswirkungen auf die TVN-Wettspielordnung haben können, diese anzupassen. In den nächsten Wochen will der Verband außerdem darüber informieren, ob Clubgastronomien, Umkleiden und Toiletten unter Einhaltung der behördlichen Bestimmungen geöffnet werden dürfen. Es wird empfohlen, die zuständigen örtlichen Ordnungsämter zu befragen.

Über die Durchführung der Spiele in der übergeordneten Regionalliga entscheidet das Präsidium des DTB voraussichtlich am 18. Mai.