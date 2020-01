Torfestival mit Happy End für die HSG Hiesfeld/Aldenrade

Nach einem regelrechten Torfestival sicherte sich die HSG Hiesfeld/Aldenrade in der Handball-Oberliga zwei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Zu Gast beim TSV Aufderhöhe gewann die Mannschaft von Trainer Harry Mohrhoff mit 41:35 (22:22) und rückte in der Tabelle damit auf einen Nichtabstiegsplatz vor.

Offener Schlagabtausch

Von Beginn an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch zwischen den beiden Mannschaften, bei dem eine Defensive auf beiden Seiten kaum stattfand. Bereits nach sieben Minuten ging die HSG mit 8:4 in Führung, schaffte es jedoch nicht sich in der Abwehr zu stabilisieren und verspielte diese Führung innerhalb weniger Minuten. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit war es ein offenes Hin und Her auf maximal Verbandsliganiveau, bei dem beide Torhüter schon früh auf ihre Vorderleute schimpften.

Auf Seite der HSG waren es meist Lennart Blum über halbrechts und Kevin Kirchner über die Mitte, die Verantwortung übernahmen und aus der zweiten Reihe trafen. Anspiele an den Kreis oder einstudierte Spielzüge ließen weiterhin auf sich warten, stattdessen fand die Partie ausschließlich über die Mitte statt. Kein einziges Mal zeigten die Unparteiischen im ersten Durchgang Zeitspiel an, da beide Teams unmittelbar nach dem Ballgewinn zum Abschluss kamen - meist erfolgreich.

In Halbzeit zwei stellte Mohrhoff dann um, was der Defensive seiner Mannschaft etwas mehr Stabilität gab. Zwar ging das Torewerfen munter weiter, jedoch schafften es die Gäste ein ums andere Mal, den TSV früh zu attackieren und damit erneut in Führung zu gehen. Knapp zehn Minuten vor Schluss schaffte es die HSG, den Vorsprung zunächst auf drei Tore auszubauen, bis Phillip Jurczik mit zwei verwandelten Siebenmetern für die Vorentscheidung sorgte.

Am Ende gewann die HSG Hiesfeld/Aldenrade in einem schwachen Spiel, dennoch verdient gegen einen spielerisch unterlegenen Gegner und sicherte sich zwei enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf. Auch Coach Mohrhoff freute sich in erster Linie um die gewonnenen Zähler: „Das war auf beiden Seiten eine ganz schwache Vorstellung, aber wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen, egal wie, und das haben wir geschafft. Natürlich müssen wir mehr Ruhe in unser Spiel bringen und hinten besser stehen, aber Sieg ist Sieg und die beiden Punkte sind sehr wichtig für uns.“

Nächstes Spiel gegen Homberg

Auch die kommenden Partien haben es in sich. Als Tabellenelfter empfängt die HSG am kommenden Wochenende den Tabellenzehnten VfB Homberg, eine Woche später wartet mit dem Tabellenzwölften dann der TV Angermund auf Mohrhoff und Co. „Die nächsten beiden Spiele sind auch nochmal extrem wichtig. Wenn wir es schaffen, dort zweimal zu punkten, können wir uns ein bisschen Luft verschaffen und dann befreiter in die kommenden Begegnungen gehen“, so der Übungsleiter.

HSG: Hillig, A. Schnier; Homscheid (1), Berner (2), Kirchner (10), Blum (11), C. Schnier (1), Jurzcik (9), Möller (1), Ebbing (1), Pobric (3), Terhorst (2), Strehl.