Traber dürfen am Samstag in Dinslaken noch nicht starten

Langsam lockert die Politik in der Corona-Krise auch die Beschränkungen für den Sport. In einer Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Bundesländer gab es am Mittwoch grünes Licht für ein Konzept, unter Einhaltung strenger Hygiene- und Sicherheitsvorschriften im Breiten- und Freizeitsport den Betrieb wieder aufzunehmen.

Ordnungsbehörde verweigerte die Genehmigung

Auch beim Niederrheinischen Trabrennverein verfolgten die Verantwortlichen die Beschlüsse interessiert. Denn auf der Rennbahn am Bärenkamp sollte nach den Planungen am Wochenende der Wettkampf ohne Zuschauer wieder starten. Doch die Planungen für einen Renntag am Samstag wurden am Mittwochnachmittag jäh gestoppt: Die zuständige Ordnungsbehörde verweigerte die Genehmigung.

In dieser Woche noch keine Trabrennen

„In dieser Woche finden noch keine Trabrennen statt, in der nächsten Woche sollen sie aber erlaubt werden“, erklärt Rennsekretär Detlef Orth. Dafür müsse die Landwirtschaftskammer aber noch einen Erlass erarbeiten. Kurzfristige Überlegungen, von Samstag auf den Montagabend zu gehen, zerschlugen sich auch schnell: Die Zeit bis zum Wochenende sei zu kurz für den Erlass der Behörde, hieß es.

Niederrheinischer Trabrennverein sucht Alternativtermin im Mai

Am Donnerstag soll sich nun entscheiden, ob im Mai trotzdem noch ein Renntag in Dinslaken durchgeführt werden kann. Bisher ist die nächste Veranstaltung am Bärenkamp am 1. Juni vorgesehen.