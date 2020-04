Trainer aus Dinslaken und Voerde plädieren für Saisonabbruch

Dinslaken/Voerde. Der Spielbetrieb der Fußballer am Niederrhein ist wegen der Corona-Krise bis auf weiteres ausgesetzt. Trainer plädieren für einen Saisonabbruch.

Die Entscheidung kam nicht überraschend: Der Fußballverband Niederrhein gab am Freitag bekannt, dass der gesamte Spielbetrieb im Jugend- und Seniorenbereich aufgrund der Verfügungslage in Nordrhein-Westfalen wegen der Corona-Pandemie bis auf weiteres ausgesetzt bleibt. „Wenn der Zugang zu öffentlichen Sportanlagen wieder zulässig ist, soll der Spielbetrieb mindestens 14 Tage vorher angekündigt werden“, sagte FVN-Präsident Peter Frymuth.

Diese Regelung ist bundesweit einheitlich, alle 21 Landesverbände und die fünf Regionalverbände des DFB haben sich darauf verständigt. Marcus Behnert kann sich angesichts der Entwicklung aber keinen geregelten Ablauf der Saison vorstellen: „Ich wüsste nicht, wie das gehen soll“, seufzt der Trainer des Landesliga-Spitzenreiters TV Jahn Hiesfeld, „es sei denn, man verständigt sich darauf, im Zweifelsfall bis zum Jahresende zu spielen“.

Spieler des TV Jahn Hiesfeld verzichten auf Geld

Die Ungewissheit, wie lange Training und Spielbetrieb tatsächlich noch ruhen, ist Behnert „unangenehm, zumal wir die ja schon im normalen Leben haben. Für die Fußballverrückten wie uns ist das sogar eine doppelte Belastung.“ Dazu kommt der finanzielle Aspekt: Hiesfelder Spieler haben bereits Einbußen in Kauf genommen und verzichten auch auf die zustehenden Zahlungen für April. „Wir sind auch vorsichtig dabei, Spielern Angebote für die nächste Saison zu unterbreiten, die vielleicht in zwei Wochen schon wieder hinfällig sind.“

Saison werten oder annullieren?

Der Coach plädiert für einen Abbruch der Saison. Wenn man wüsste, ob die neue Spielzeit wie geplant am 18. August starten kann, täten sich die Verantwortlichen leichter, sich für ein vorzeitiges Ende der Saison 2019/20 zu entscheiden, „aber wir müssen bestimmt noch vier Wochen warten, bis wir da klarer sehen“, glaubt er. Wie dann bei einem Abbruch gewertet wird, ist ihm aus einer vergleichsweise sportlich komfortablen Sicht heraus gleich: „Man kann die aktuelle Tabelle nehmen oder die nach der Hinrunde, die Heim- oder Auswärtstabelle oder die mit den meisten Toren“, sagt er achselzuckend. Klar: In allen Fällen liegt der TV Jahn derzeit an erster Stelle und würde aufsteigen – sofern es Aufsteiger gibt und die Spielzeit nicht annulliert wird.

Dirk Lotz sieht „Nullrunde“ als fairste Lösung

Genau das wäre für Dirk Lotz allerdings geboten. „Das wird eine Nullrunde, die Spielzeit wird nicht gewertet, es gibt keine Auf- und Absteiger“, meint der Trainer des Bezirksligisten SV 08/29 Friedrichsfeld. „Da wird den einen freuen, den anderen ärgern, aber das ist meiner Meinung nach die einzige Lösung.“ Er gibt zu Bedenken: „Wir haben ja jetzt schon eine längere Pause als normalerweise im Sommer. Da ist es unmöglich, mit nur 14 Tagen Vorlauf wieder von Null auf Hundert zu schalten.“ Und selbst bei einem Wiederbeginn im Mai sieht der 08/29-Coach kaum eine Chance, die dann angefallenen Nachholspiele in einer angemessenen Zeit bis Ende Juni durchzupeitschen.

SV 08/29 Friedrichsfeld würde beim SuS 09 Dinslaken spielen

Seinen Humor hat der Trainer dennoch nicht verloren: „Wenn’s nicht anders geht, können wir uns ja über das virtuelle Spiel beim SuS 09 unterhalten“, witzelt er. Unter normalen Umständen wären die Friedrichsfelder an diesem Sonntag in Dinslaken zu Gast. Lotz’ launige Vorstellung: „Wir führen zur Pause 3:1, alles ist gut.“

Julian Schubert fordert Aufsteiger, aber keine Absteiger

Auch Julian Schubert, Trainer des SuS 09, plädiert auf ein Ende mit Schrecken anstelle eines Schreckens ohne Ende: „Ich denke, am Ende wird es eine ähnliche Regelung wie in Belgien geben – Saisonabbruch, die aktuelle Tabelle wird gewertet und es gibt zwar Aufsteiger, aber keine Absteiger.“ Der Aufwand mit zahlreichen Nachholspielen in möglicherweise immer kürzerer Frist wäre zu groß, die Planbarkeit auch für die kommende Saison schwindet weiter: „Wir können ja nicht immer wieder die Entscheidung, wie es weitergeht, für 14 Tage aufschieben.“

Drei Neuzugänge für den SuS 09 Dinslaken vom TV Jahn Hiesfeld II

Ungeachtet dessen haben die Blau-Weißen bereits drei Zugänge für die Spielzeit 2020/21 verpflichtet: Von der Reserve des TV Jahn Hiesfeld kommen Innenverteidiger Domenik Czerlitzka sowie die Offensivspieler Onur Baran und Lucas Dziecichowicz. In den nächsten Tagen soll auch die Trainerfrage geklärt werden.