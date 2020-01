Trainer Vanek will mit den Dinslaken Kobras ins Halbfinale

Die Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga gehört nun auch offiziell der Vergangenheit an. Die Dinslakener Kobras haben ihr Minimalziel, den sechsten Platz, übertroffen und sind mit 32 Punkten auf dem fünften Rang gelandet. Die ersten Sechs der Hauptrunde spielen in den kommenden vier Wochen die Pre-Playoffs aus. Der Auftakt für die Giftschlangen erfolgt mit einem Doppelspieltag gegen die Hammer Eisbären. Zunächst sind die Eisbären am Freitag (20 Uhr) zu Gast in der Schlangengrube, ehe sich die Kobras dann am Sonntag um 18.30 Uhr in Werries vorstellen.

In den Pre-Playoffs treten die besten sechs Teams der Hauptrunde jeweils in Hin- und Rückspiel gegeneinander an, wobei die Begegnungen nicht immer direkt aufeinander folgen, sondern der Spielplan wild durchgewürfelt ist. Nach den zwei Begegnungen mit Hamm geht es für die Kobras zu den Bären aus Neuwied (31. Januar), danach stehen gleich drei Heimspiele in Folge an. Die besten vier Teams spielen dann im Halbfinale und Finale den Meister der Regionalliga aus.

Den Spielplan sieht Trainer Milan Vanek durchaus als Vorteil an: „Wir haben außer Neuwied zunächst alle Mannschaften bei uns zu Gast und ich bin der Meinung, wenn wir alle Heimspiele gewinnen, dann schaffen wir es auch unter die besten vier Mannschaften. Es ist jetzt auch an der Zeit, mal Druck zu machen und es zu sagen. Wir wollen Vierter werden.“

Kurz vor dem Beginn der Zwischenrunde sind die Kobras in der Meisterschaft zu Höchstform aufgelaufen und gewannen drei der letzten vier Spiele. Zwei davon übrigens gegen die Eisbären aus Hamm. Aus diesen Resultaten möchte Vanek möglichst viel mit in das Wochenende nehmen: „Wir haben sicherlich den mentalen Vorteil, die vergangenen beiden Spiele gegen Hamm gewonnen zu haben. Davor haben wir die Eisbären zwei Jahre lang nicht schlagen können, aber jetzt wissen die Jungs, dass es geht.“

„Hamm ist Favorit“

Bei allen starken Worten für die eigenen Leute darf bei Milan Vanek natürlich auch der Respekt vor dem Gegner nicht fehlen. „Hamm wird“, ist sich der Coach sicher, „alle Hebel in Bewegung setzen und anders auftreten als zuletzt. Die wissen auch, dass es jetzt ernst wird, und da erwartet uns ein starker Gegner. In meinen Augen ist Hamm der Favorit, aber wir wollen zumindest drei der sechs Punkte am Wochenende holen, das wäre schön.“

Im Lager der Eisbären wird die Rollenverteilung ähnlich gesehen. So äußerte sich Hamm-Angreifer Kevin Thau kürzlich gegenüber dem Westfälischen Anzeiger offensiv im Bezug auf die anstehenden Duelle mit den Kobras: „Da können wir uns sofort mal ein Polster schaffen.“ Worte, die die Dinslakener zusätzlich motivieren werden. Die Stimmung zwischen beiden Lagern ist also schon vor dem Bully ordentlich erhitzt. Für die Gäste am Freitag spricht aber nicht nur ein gesundes Selbstbewusstsein, sondern auch ein starker dritter Platz in der Hauptrunde. Die Hammer zählen sich durchaus zu den Titelanwärtern und werden den Kobras mit Sicherheit alles abverlangen.

Die Giftschlangen müssen in beiden Spielen versuchen, an die starke Form anzuknüpfen. Trainer Vanek ist über den guten Lauf zuletzt alles andere als überrascht und hofft, diesen auch fortzusetzen: „Unsere beiden Neuzugänge Sören Hauptig und Dmitri Kuznetsov sind sehr gut eingeschlagen. Dazu kommt Pascal Behlau, der nach seiner langen Verletzung auch schon wieder ein gutes Niveau hat. Ich habe immer gesagt, wir müssen nur Geduld haben.“ Die großen Favoriten um den Meistertitel in der Eishockey-Regionalliga bleiben wohl der Herforder EV und die EG Diez-Limburg. „Dahinter“, so Vanek, „ist aber alles offen“.