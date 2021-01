Trotz Corona-Pandemie 49 Sportabzeichen beim SV Spellen

Voerde 2020 konnten Breitensportler nicht lange gemeinsam trainieren. Dennoch erfüllten viele Spellener die Bedingungen. Keine Kooperation.

"Coronakonform" wurden den Aktiven der Leichtathletikabteilung des SV Spellen die Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes verliehen. Wegen der Pandemie fand in 2020 keine Kooperation mit der Astrid-Lindgren-Schule in Spellen statt. Mit Blick auf die kurze Zeit, in der es im Breitensport erlaubt war, gemeinsam zu trainieren, kann sich die Anzahl der erreichten Sportabzeichen (24 Gold, 20 Silber, 5 Bronze) dennoch sehen lassen.

Folgende Sportler und Sportlerinnen des SV Spellen konnten die Bedingungen in den vier Kategorien absolvieren: Timur Albracht, Conner Artelt, Leni Artelt, Maila Bialy, Margarita Elbers, Viktoria Ewecker, Jannis Fengels, Susanne Gawlik, Lotta Gockel, Mats Gockel, Therese Halfmann, Nico Heiligenhaus, Jan Horstkamp, Juliane Horstkamp, Maja Hülser, Christiane Kauffmann, Lena Kirschner, Paula Klockmann, Lenja Kobus, Annette Krauße, Juliana Krukov, Hannah Kunoth, Nilo Lisbrock, Laura Matzken, Enno Nellesen, Susanne Neuland, Alejandra Pathe, Jakob Porsch, Eva Porsch, Julius Porsch, Jona Porsch, Jan Ridderskamp, Mia Ridderskamp, Rita Rittmann, Wilfried Rittmann, Martin Schleich, Jannis Sorban, Karin Sorban, Tibor Sorban, Fynn Storm, Sven Storm, Laura Tekolf, Ronja Tekolf, Sandra Tekolf, Stefanie Thara, Hanna Wellmann, Lara Wellmann, Michael Wellmann und Tanja Wellmann.

Interessierte, die die vier Kategorien Ausdauer, Sprint, Kraft und Koordination für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens kennenlernen möchten, sind zu den Übungsstunden des SVS gerne eingeladen. Wann der Übungsbetrieb wieder aufgenommen werden kann, ist in der aktuellen Situation aber natürlich noch nicht sicher.