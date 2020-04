TV Jahn Hiesfeld stimmt mit der Konkurrenz für Saisonabbruch

Das Signal fiel eindeutig und unmissverständlich aus. Am Mittwochabend berieten Vereinsvertreter der Fußball-Landesliga auf Einladung des Fußball-Verbands Niederrhein in einer Videokonferenz, wie sie mit der unterbrochenen Saison in der Corona-Krise umgehen. Eine endgültige Entscheidung fiel dabei noch nicht, doch die Tendenz steht fest: Alle Teilnehmer sprachen sich für einen vorzeitigen Abbruch der Spielzeit 2019/20 aus.

Gesundheit der Spieler steht im Vordergrund

Auch Gerd Ott, Sportlicher Leiter des TV Jahn Hiesfeld, sieht in der radikalsten aller Möglichkeiten den größten Sinn. Die Annullierung der Saison oder Abwarten bis zu einem Zeitpunkt, an dem wieder Fußball gespielt werden kann, sind für ihn keine Alternativen: „Das gibt uns keine Planungssicherheit, und letztlich steht die Gesundheit der Spieler im Vordergrund.“

Elf Meisterschaftsspiele stehen in der Landesliga noch aus

Bis zum 3. Mai sind nach den derzeitigen Vorgaben durch die Politik während der Pandemie ohnehin keine fußballerischen Aktivitäten erlaubt, an Spiele wäre frühestens ab Mitte oder Ende Mai zu denken. Elf Partien stehen in der Meisterschaft noch aus, „das wäre bis zum 30. Juni gar nicht machbar“, meint Ott. Und eine Lösung wie in Bayern, wo die Vereine für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab September stimmten, kam in der Diskussion am Mittwochabend nicht in Frage. Der Tenor unter den Beteiligten: „Dann sollten wir besser jetzt Schluss machen und irgendwann die neue Saison beginnen, wenn es möglich ist.“

Vorschlag: Zwei Aufsteiger, keine Absteiger

In der Konsequenz sprachen sich die Clubs dafür aus, zwei Aufsteiger zuzulassen und den Abstieg auszusetzen. Die Klasse solle durch Aufsteiger aus der Bezirksliga aufgestockt und möglicherweise eine dritte Gruppe gebildet werden. Wenn dies so umgesetzt wird, könnten Spitzenreiter TV Jahn Hiesfeld und der FSV Duisburg künftig in der Oberliga spielen. In dieser Woche hatten bereits die Oberliga- und Regionalliga-Clubs mehrheitlich für einen Saisonabbruch gestimmt. Bevor der Fußball-Verband seine Entscheidung trifft, sind noch weitere Videokonferenzen zur Meinungsabfrage unter anderem in den Bezirks- und Kreisligen angesetzt.

Wenn ein Schlussstrich unter die Saison gezogen wird, sieht Ott zumindest ein Stück Planungssicherheit gewonnen: „Die Spieler wissen dann, wann sie sich abmelden müssen, um den Verein wechseln zu können.“ Ob sie sich danach auch einem anderen Club anschließen, könnten sie letztlich dann noch offen halten. „Ich glaube, dass der Markt in diesem Sommer lange offen bleibt“, so der Sportliche Leiter.

Planungen ruhen beim TV Jahn Hiesfeld

Beim TV Jahn ruhen wegen der Unwägbarkeiten für die Zukunft sämtliche Planungen. Keine Gespräche mit aktuellen Spielern des Kaders, möglichen Zugängen oder auch Sponsoren. „Wir haben alles ausgesetzt“, sagt Gerd Ott. In den Überlegungen der Verantwortlichen schwingt die Befürchtung mit, dass möglicherweise wegen der Corona-Krise Sponsoren abspringen könnten: „Viele Unternehmer haben jetzt andere Sorgen als die Frage, ob sie einen Fußballclub unterstützen“, so Ott. Bei Einnahmeausfällen müssten sich folgerichtig die Spieler zu finanziellen Einbußen bereiterklären. Zu viele offene Fragen für den Sportlichen Leiter, der noch keine schlüssigen Antworten geben kann: „Wir wissen derzeit nicht einmal, ob wir eine Mannschaft stellen können, die in der Oberliga mithalten könnte.“