TV Jahn Hiesfeld stürzte den VfB Speldorf von der Spitze

Mit einer überzeugenden Leistung konnten die Fußball-A-Junioren des TV Jahn Hiesfeld in der Leistungsklasse glänzen. Mit 5:1 (3:1) gewannen sie und ließen dem VfB Speldorf dabei nicht den Hauch einer Chance.

„Das war eine bärenstarke Leistung meiner Mannschaft, da hat alles gepasst“, lobte Trainer Silvano Bedrina seine Mannschaft. Die Hiesfelder hatten das Spiel fest im Griff und ließen den bisherigem Tabellenführer nicht ins Spiel kommen. Mit einer besonders guten Leistung konnte Eren Sarigül überzeugen, der vier der fünf Tore vorbereitete. Anschließend wurde die Mannschaft vom Trainerteam zum Essen eingeladen, um die gute Leistung zu feiern. Die Tore erzielten Laurenz Hübinger (18., 45.), Tom Illmer (21.) und Jonas Nitschke (65., 67.).

Das Kellerduell zwischen dem SuS 09 Dinslaken und dem TV Voerde konnten die Voerder mit 3:1 (2:1) für sich entscheiden. Dabei waren es die Dinslakener, die durch Benjamin Liesen in der 7. Minute zuerst in Führung gingen. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe und eine offene Partie“, kommentierte SuS-Coach Felix Schütte das Spiel. Eine Schwächephase der Gastgeber nutzten die Voerder aus und erzielten den Ausgleich durch Denim Vejzovic (12.). Kurz vor der Halbzeit gelang Jan Gehrmann (45.+1) der Führungstreffer für den TVV.

Möltgen traf in der Nachspielzeit für den TV Voerde

„In der zweiten Halbzeit haben wir besser gespielt, uns gute Chancen erspielt, die wir aber nicht nutzen konnten“, ärgerte sich Schütte. „Am Ende haben wir dann aufgemacht und das dritte Gegentor bekommen.“ Tjark Möltgen traf in der Nachspielzeit (90.+5) zum 3:1. Für die Moral war es für die Voerder ein wichtiger Sieg, der aber ein Tor zu hoch ausgefallen sei, erzählte TVV-Coach Karsten Neumann: „Die Jungs wussten schon gar nicht mehr, wie gewinnen geschrieben wird. Mal sehen, wo die Reise jetzt hingeht.“

Zwar verloren die B-Junioren des TV Voerde mit 1:4 (0:1) gegen den TSV Heimaterde, es war laut Trainer Christoph Frömmel jedoch ein Spiel auf Augenhöhe: „Wir haben gut mitgehalten und sind in der zweiten Halbzeit zum verdienten Ausgleich gekommen. In einer zehnminütigen Schwächephase haben wir dann aber zu viele Fehler gemacht und die restlichen drei Gegentore bekommen.“ Zudem fehlten Frömmel drei Spieler, die den Unterschied laut ihm hätten machen können: „Bei so einem Spiel hätten wir Punkte mitnehmen können, aber mit den Ausfällen war es verdammt schwer.“ Den Ausgleich erzielte Luca Schüttemeier in der 51. Minute.

Beim SuS 09 Dinslaken passte nichts zusammen

Für den SuS 09 Dinslaken lief es gegen den VfB Speldorf nicht nach Plan. Nach einer torlosen ersten Halbzeit verlor die Mannschaft von Coach Julian Schubert mit 0:3. „Das war gar nichts. Es hat nichts zusammengepasst, die Niederlage in der Höhe ist auf jeden Fall in Ordnung“, ärgerte sich Schubert über die Partie. Mit der Niederlage sind sie zwar immer noch dicht an den beiden Relegationsplätzen, sind nun aber punktgleich mit Speldorf und bekleiden den vierten Tabellenplatz.

Die C-Junioren des SuS 09 Dinslaken konnten jubeln. Sie besiegten Tuspo Saarn deutlich mit 5:0 (2:0). Der Zweitplatzierte festigte damit seinen Tabellenplatz und macht einen Schritt in Richtung Aufstieg. „Erstmal bin ich froh, dass wir wieder zu Null gespielt haben“, sagte Coach Felix Schütte über das Spiel. „Wir haben in den ersten fünfzig Minuten nicht so richtig ins Spiel gefunden, konnten das Pferd aber dann auf die Straße bringen“, so Schütte weiter. Die Tore machten Gabriel Kiselgof (13., 62.), Till Wiegandt (25.), Jonas Winken (41.) und Tim Wollbrink (69.).

Mit einer dünn besetzten Mannschaft reiste der TV Jahn Hiesfeld zum DSC Preußen und fuhr ohne Punkte nach Hause. Mit 1:4 (0:4) verlor die Mannschaft von Coach Dirk Hübner. Den Ehrentreffer für den TV Jahn Hiesfeld erzielte Asaf-Aran Celik in der 70. Minute.