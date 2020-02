TV Voerde bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen

Durch einen überzeugenden 8:3-Erfolg halten die Tischtennis-Damen des TV Voerde den Anschluss zur Spitze in der NRW-Liga. In eigener Halle spielten die Voerderinnen gegen den TTC Wuppertal stark auf und setzten sich am Ende auch verdient durch. Besonders Heike Luckmann wusste mit drei Siegen im Einzel zu überzeugen. Die anderen Punkte holten Iris Herrmann (2) und Marion Schmidt. Bei den Doppeln spielten die Gastgeberinnen zu Beginn ebenfalls stark auf. Hier setzten sich die Paarungen Luckmann/Herrmann und König/Schmidt durch. Damit bleibt der Abstand auf den Spitzenreiter TTC Bärbroich bei zwei Zählern und am kommenden Wochenende geht es zum Schlusslicht der Tabelle, zum TTV Rees-Groin.

Landesliga, Herren

Beim TV Bruckhausen wurde Markus Heuckeroth schmerzlich vermisst. Er fehlte aus beruflichen Gründen gegen den TTC Homberg und konnte nicht wirklich ersetzt werden. Nach hartem Kampf mussten sich die Gastgeber schließlich mit 5:9 geschlagen geben. Im Doppel hatten Bernd und Thomas Zak den einzigen Punkt geholt, so führten die Gäste bereits mit 2:1. In den Einzeln holten Thomas Zak, Bernd Zak, Thomas Rogon und Michael Kucharski je einen Punkt, doch diese Ausbeute sollte nicht reichen. „Wir haben“, zog Michael Kucharski nach dem Spiel Fazit, „gegen einen starken Gegner verloren. Ich denke, mit Markus Heuckeroth wäre heute vielleicht etwas drin gewesen. Der Sieg geht so aber in Ordnung.“

Bezirksliga, Herren

Die Herren des MTV Rheinwacht Dinslaken haben den Relegationsplatz stetig vor Augen und lauern nur auf die Möglichkeit, den SV Millingen zu überholen. Beim TTVg WRW Kleve II setzten sich die Dinslakener auch ohne größere Probleme mit 9:5 durch. In den Doppeln gelang den Paarungen Rach/Holtkamp und Grunwald/Joschko jeweils ein Sieg. In den Einzeln punkteten dann Markus Rach, Niklas Hülskamp (2), Gerd Joschko, Marc Grunwald (2) und Philipp van Staa. Wie wichtig der Sieg war, betonte auch Mannschaftssprecher Johannes Grunwald später: „Das war ein Pflichtsieg, aber wir dürfen jetzt auch nicht nachlassen. Wenn wir Zweiter werden wollen, dann gibt es nichts zu verschenken. Wir haben noch sieben Spiele und wollen das Maximum herausholen.“

Bezirksklasse, Herren

In der Bezirksklasse setzte sich die Zweitvertretung des TV Voerde mit 9:4 gegen die dritte Mannschaft der Spvgg. Meiderich 06/95 durch. In den Doppeln holten die Paarungen Meyer/Schmidt und Achten/Fröhlich zunächst zwei Punkte. Auch in den Einzeln ließen die Gäste nicht viel anbrennen. Torsten Schmidt punktete ebenso doppelt wie Sven Meyer. Die anderen Voerder Zähler sicherten Nils Fröhlich, Marco Achten und Christian van Beeck.

Eine deutliche 2:9-Niederlage setzte es für die SGP Oberlohberg bei der Spvgg. Sterkrade-Nord. Die Oberlohberger traten zwar in Bestbesetzung in Oberhausen an, boten aber keine gute Leistung und mussten sich dort deutlichen geschlagen geben. „Aufgrund einiger knapp verlorener Spieler im fünften Satz war ein besseres Ergebnis leider nicht möglich“, ärgerte sich Pressesprecher Andreas Bassier. Die Punkte für die SGP holten Karim Heni und Kai Baumgartner.