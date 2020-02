TV Voerde erwartet Yesilyurt Möllen zum Derby

Dinslaken/Voerde. In der Fußball-Kreisliga A empfängt der zweitplatzierte TV Voerde am Sonntag um 15 Uhr das Tabellenschlusslicht Yesilyurt Möllen.

In der Fußball-Kreisliga A empfängt der zweitplatzierte TV Voerde am Sonntag um 15 Uhr das Tabellenschlusslicht Yesilyurt Möllen. Doch trotz der klaren Ausgangslage in der Tabelle warnt Voerdes Trainer Jörg Lieg: „Das könnte ein ganz beschissenes Spiel werden, weil man den Tabellenplatz und die Situation im Kopf hat, aber das hat nichts zu bedeuten. Die werden rennen und kämpfen, Vorsicht ist geboten. Wichtig ist, dass wir gewinnen, auch wenn es nur 1:0 ist.“

Verzichten muss der Coach auf Henning Brands, der sich das Handgelenk gebrochen hat, und den langzeitverletzten Chris Harder, der schon seit einiger Zeit an einer Schambeinentzündung laboriert. „Mal sehen, ob er diese Saison überhaupt noch einmal spielen kann“, macht sich Lieg keine großen Hoffnungen auf eine schnelle Genesung seines Angreifers.

Yesilyurt hat „nichts zu verlieren“

Yesilyurt-Trainer Öztürk Yilmaz geht zuversichtlich in die Begegnung: „Wir haben nichts zu verlieren. Einige von den Jungs haben bei Voerde gespielt und freuen sich besonders auf das Spiel. Wir versuchen, unser Spiel durchzusetzen.“

Die zweite Mannschaft des TV Jahn Hiesfeld ist zeitgleich bei der Reserve der DJK Vierlinden zu Gast. „Vierlinden ist ziemlich heimstark, das wird keine leichte Aufgabe. Aber wir wollen den Schwung aus unserer guten Situation mitnehmen und uns oben festsetzen. Wir können befreit aufspielen“, gibt sich Jahn-Trainer Frank Pluhnau hoffnungsvoll. Hinter drei Spielern steht noch ein Fragezeichen, Klarheit wird es wohl nach dem Abschlusstraining am Freitag geben.

Um 15.15 Uhr hat Glückauf Möllen Gelb-Weiß Hamborn zu Gast. „Es wird Zeit, dass es jetzt endlich losgeht. Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt“, sagt Glückauf-Trainer Christian Schwarz, dessen Mannschaft in diesem Kalenderjahr noch kein Meisterschaftsspiel bestritten hat. „Wir haben schon drei Spiele in der Hinterhand und wissen gar nicht so recht, wo wir stehen. Unglücklicherweise haben sich einige Spieler im Training verletzt, aber wir haben einen starken Kader“, sagt der Coach, dessen Mannschaft in der Winterpause einige Verstärkungen erhalten hat. Dadurch entsteht allerdings auch das Luxusproblem, dass Schwarz mit Tobias Tönges und Ertugrul Yirtik nun „zwei hervorragende Stürmer“ zur Auswahl hat. „Vielleicht stellen wir das System auf zwei Stürmer um“, überlegt der Übungsleiter noch. Verzichten muss Schwarz auf die verletzten Daniel Burkamp und Said Koumbaz, außerdem steht hinter Marco Breder berufsbedingt noch ein Fragezeichen. „Gelb-Weiß wird nach zwei Siegen mit breiter Brust antreten. Wir müssen aufpassen, das ist generell immer eine sehr gefährliche Mannschaft, aber wir wollen unser Spiel durchziehen“, so der Glückauf-Coach.

Training in der Halle

Rot-Weiß Lohberg empfängt Albania Duisburg, das als Tabellenvorletzter klarer Außenseiter ist. „Wir wollen natürlich gewinnen und das 6:0 gegen Wacker mitnehmen. Das Selbstvertrauen ist da und wir wollen unsere Heimstärke zeigen“, sagt RWS-Trainer Ugur-Deniz Aydin. Zum Training sind die Lohberger aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen am Donnerstag in die Halle ausgewichen. „Ich hoffe, dass am Sonntag gespielt werden kann“, meint Aydin.

Wacker Dinslaken hat um 15.30 Uhr den Tabellenfünften Eintracht Walsum zu Gast. Nach dem ersten Sieg unter dem neuen Trainer Marcel Antonica beim 1. FC Dersimspor geht es für die Wackeraner darum, nachzulegen. Die Aufgabe wird allerdings nicht einfach, die Eintracht hat zuletzt Union Hamborn mit 2:1 bezwungen und zudem mit Göksen Cakir (16 Treffer) den Top-Torjäger der Liga in seinen Reihen.