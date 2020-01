TV Voerde hält in der NRW-Liga Kontakt zur Tabellenspitze

Die Tischtennis-Damen des TV Voerde bleiben in der Spitzengruppe der NRW-Liga. Gegen den SV Walbeck gewannen die Voerderinnen mit 8:4 und liegen weiter auf dem dritten Tabellenplatz mit zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer TTC Bärbroich. Der TVV startete gut und gewann beide Doppel ohne Satzverlust. Auch das erste Einzel gewann Jutta König mit 3:1. Das zweite Einzel verlor Marion Schmidt knapp im fünften Satz. Heike Luckmann und Iris Hermann erhöhten auf 5:1. Die Gäste verkürzten durch zwei Fünf-Satz-Siege nochmal auf 3:5, ehe Luckmann und Herrmann den alten Vorsprung wiederherstellten. Das entscheidende Spiel zum 8:4 gewann Jutta König letztlich deutlich mit 3:0 Sätzen. „Die Gegner sind mit einer guten Aufstellung angetreten. Da war es natürlich besonders wichtig, direkt beide Doppel zu gewinnen“, so Jutta König nach der Partie.

Landesliga, Herren

Für den TV Voerde hat es beim 8:8 gegen den TTV Rees-Groin II zwar nur zu einem Punkt gereicht, weniger zufrieden sind die Spieler um Jan Robin Rybienski deshalb aber nicht. „Wir haben uns sehr gut in den Doppeln geschlagen und einen guten Kampf gezeigt“, so Rybienski. Die Voerder gewannen zu Beginn zwei Doppel. Thomas Hasenwinkel, Jan Robin Rybienski und Tobias Hofrichter verloren allesamt ihr erstes Einzel. Lediglich Jens Baumgartner konnte sein erstes Spiel gewinnen, und so stand es nach neun Partien 5:4 für Groin. Auch sein zweites Spiel, einen Fünf-Satz-Krimi, gewann Baumgartner mit 16:14 im Entscheidungssatz. Nachdem Hasenwinkel und Bergmann ihre zweiten Einzel gewinnen konnten, stand es 7:6 für Voerde. Andre Steinkamp hatte somit die Chance, mit einem Sieg auf 8:6 zu stellen, die er jedoch nicht nutzen konnte. Nachdem die Gastgeber auch die nächste Partie für sich entschieden, mussten die Voerder im entscheidenden Doppel gewinnen, um noch einen Punkt zu holen. Dies gelang Jens Baumgartner und Alexander Bergmann nach fünf Sätzen.

Weniger glücklich, aber auch nicht wirklich enttäuscht war der TV Bruckhausen nach der 7:9-Niederlage gegen den VfL Rhede. „Da waren ein paar ganz enge Spiele dabei, die wir leider verloren. Mit ein bisschen mehr Glück wäre ein Unentschieden durchaus drin gewesen. Aber wir haben gegen eine starke Mannschaft eine gute Leistung gezeigt“, befand Michael Kucharski. Die Bruckhausener kamen gut rein und konnten zwei der drei Doppel für sich entscheiden. Nach den ersten Einzeln stand es aber 5:4 für die Gäste. Nur Bernd und Thomas Zak konnten ihre Spiele gewinnen. Michael Kucharski, Matthias Durczak, Markus Heuckeroth und Thomas Rogon gingen zunächst leer aus. Auch sein zweites Einzel konnte Michael Kucharski nicht gewinnen. Besser machten es dann Matthias Durczak sowie erneut Bernd und Thomas Zak. So ging es beim Stand von 7:7 ins letzte Einzel, in dem Thomas Rogon 1:3 verlor. Damit hatte der TVB maximal noch die Chance, im letzten Doppel ein Unentschieden rauszuholen. Doch das gelang Bernd Zak/Heuckeroth nicht.

Bezirksliga, Herren

Der MTV Rheinwacht Dinslaken hat durch ein 9:5 über Union Wetten den zweiten Tabellenplatz gehalten. „Das war ein wichtiger Sieg, um oben dran zu bleiben. Wir wollen versuchen, den zweiten Platz zu halten, um die Relegation zu erreichen“, so Philip van Staa, der hofft, dass das gute Gefühl des Sieges mit in die nächsten Begegnungen genommen werden kann. Der MTV konnte direkt die ersten beiden Doppel gewinnen, das dritte ging an Wetten. Nachdem Philip van Staa und Sascha Holtkamp die ersten Einzel abgeben mussten, fingen sich die Dinslakener und gewannen sieben der letzten acht Einzel. Nur van Staa musste noch einen Punkt abgeben. Die weiteren Punkte holten Niklas Hülskamp (2), Marc Grunwald (2), Gerd Joschko, Sascha Holtkamp und Fabian Schmitz.

Bezirksliga, Damen

Die zweite Damen-Mannschaft des TV Voerde musste am Wochenende gleich zweimal ran. Am Freitag ging es gegen den SV Walbeck III. Da die Walbecker nur zu dritt antraten, ging die Partie quasi beim Stand von 3:0 für Voerde los. Am Ende hieß es 8:5 für den TVV. Das einzige Doppel, das gespielt wurde, ging an die Gäste. Martina Urban gewann alle drei Einzel und war somit ausschlaggebend für den doppelten Punktgewinn. Außerdem konnte Marion Brandt eine ihrer zwei Partien gewinnen. „Wenn der Gegner nur zu dritt ist, macht es einfach weniger Spaß. Natürlich ist es leichter zu gewinnen, aber eigentlich möchte man lieber alle Spiele spielen. Aber wir wollten unbedingt gewinnen, und wenn man sich das Ergebnis anschaut wäre es vermutlich schwer geworden, wenn der Gegner zu viert gewesen wäre“, so Sandra Tekolf. Auch bei der zweiten Partie des Wochenendes, die am Sonntag bei WRW Kleve IV anstand, traten die Gegnerinnen nur zu dritt an. Diesmal aber ohne wirkliche Gegenwehr. Die Voerderinnen gewannen souverän mit 8:1. Die Punkte holten Urban (2), Hauer (1), Tekolf (1), Brandt (1) sowie Hauer und Brandt im Doppel.

Bezirksklasse, Herren

Die zweite Mannschaft des TV Voerde konnte sich über einen Punktgewinn freuen. Gegen den Tabellennachbarn RuWa Dellwig hieß es nach fast vier Stunden Spielzeit am Ende 8:8. Die ersten beiden Doppel gingen an Voerde, das dritte an Dellwig, alle gingen über fünf Sätze. Schon früh war klar, dass es ein ganz enges Spiel werden könnte. Ralf Merk und Sven Mayer gewannen ihre ersten Einzel ebenfalls in fünf Sätzen. Marco Achten, Thorsten Schmidt, Nils Fröhlich und Christian van Beeck verloren jedoch, so dass es nach neun Sätzen 4:5 aus Voerder Sicht hieß. Im zweiten Anlauf machten es Achten, Meyer und Schmidt besser und gewannen ihre Spiele jeweils. Da nun aber Merk sein Spiel abgab, van Beeck beim Stand von 7:6 für den TVV den Sack nicht zumachen konnte und Dellwig das letzte Einzel gewann, kam es zum entscheidenden Doppel. Dieses entschieden die Voerder in vier Sätzen für sich und fuhren mit einem Punkt in der Tasche nach Hause. „Ich denke, das Unentschieden war verdient und beide Seiten können damit leben“, lautete das Fazit von Nils Fröhlich.