TV Voerde: Herren und Damen punkteten doppelt

Dinslaken/Voerde/Hünxe. Die Herrenmannschaft des TV Voerde musste in der Tischtennis-Landesliga doppelt ran – und verbuchte am Ende zwei Siege auf dem Punktekonto.

Das Wochenende hätte für die Tischtennis-Damen des TV Voerde besser nicht beginnen können. Am Samstag gelang den Damen in der NRW-Liga ein mehr als überzeugender 8:0-Erfolg beim TTV Rees-Groin. In den Doppeln punkteten zunächst die Paarungen Jutta König/Marion Schmidt und Heike Luckmann/Iris Herrmann. In den Einzeln machte der TVV ebenfalls kurzen Prozess. Hier holten Marion Schmidt (2), Jutta König (2), Iris Herrmann und Heike Luckmann die Punkte. „Die gegnerische Mannschaft war noch etwas unerfahren und wir schon deutlich überlegen“, blickte Spielerin Heike Luckmann auf die Partie zurück.

Einen Tag später erwartete die Voerderinnen aber eine bedeutend schwereres Programm. Beim TV Dellbrück kam der TVV nicht über ein 7:7-Unentschieden hinaus. Im Doppel holten König/Schmidt einen Punkt, dann kam aber erstmal lange nichts. Der TVV geriet erst mit 2:4, dann mit 4:6 in Rückstand. Zum Ende belohnten sich die Damen aber in Person von Marion Schmidt noch mit dem Remis. Die Punkte im Einzel besorgten König (3), Herrmann, Luckmann und Schmidt. „Das war“, fasste Heike Luckmann nach der Partie zusammen, „ein sehr enges Spiel. Es ging oft in den fünften Satz und das Unentschieden ist auch vollkommen gerecht.“

Landesliga, Herren

Auch die Herren des TV Voerde mussten doppelt ran. Ebenso überraschend wie deutlich gewann der TVV am Samstag in heimischer Halle mit 9:1 gegen den VfL Rhede. Schon zu Beginn der Partie gelangen den Paarungen Steinkamp/Rybienski, Hofrichter/Hasenwinkel und Bergmann/Baumgartner drei Doppelsiege. Die frühe Führung wurde durch die starken Einzel dann vergoldet. Hier holten Jens Baumgartner (2), Jan Robin Rybienski, Tobias Hofrichter, André Steinkamp und Alexander Bergmann die Punkte. „Es lief für uns einfach sehr gut“, fasste Jan Robin Rybienski den Sieg kurz und knapp zusammen.

Einen Tag später wurde es für die Voerder dann deutlich enger. Beim Meidericher TTC hatte der TVV eine harte Nuss zu knacken, bewältigte aber auch diese Hürde und gewann am Ende mit 9:7. In den Doppeln holten Baumgartner/Bergmann (2) und Rybienski/Steinkamp die Punkte. Im Einzel setzten sich Thomas Hasenwinkel, Steinkamp (2), Baumgartner (2) und Bergmann durch. „Das waren wichtige Punkte im Kampf gegen den Klassenerhalt. Wir wissen aber auch, dass wir noch ein paar Aufgaben vor der Brust haben“, blieb Rybienski auf dem Teppich nach dem überaus erfolgreichen Wochenende.

Der TV Bruckhausen meldete sich ebenfalls mit einem positiven Zeichen aus dem Abstiegskampf. Überraschend setzten sich die Herren beim Tabellendritten Rhenania Kleve mit 9:5 durch. Mit Markus Heuckeroth fehlten den Gästen erneut ein wichtiger Spieler aus beruflichen Gründen, doch der TVB wusste den Ausfall zu kompensieren. Den Grundstein zum Sieg legten die Gäste in den Doppeln, wo die Paarungen Michael Kucharski/Thomas Rogon, Matthias Durczak/Thomas Zak und Bernd Zak/Frank Schupp gewannen. Im Einzel waren dann Durczak, Bernd Zak, Rogon (2) und Kucharski (2) erfolgreich. „Die Mannschaft hat wirklich sehr gut gespielt und verdient gewonnen. Ich bin mir sicher, dass wir den Klassenerhalt noch schaffen“, freute sich Bruckhausens Pressesprecher Dieter Kucharski über den Erfolg.

Bezirksliga, Damen

Die Zweitvertretung des TV Voerde feierte einen souveränen 8:2-Erfolg beim TTV Rees-Groin III. Im Doppel waren zunächst Urban/Tekolf und Brandt/Schwinem erfolgreich. In den Einzeln holten dann Martina Urban (2), Marlies Schwinem (2), Marion Brandt (2) die Punkte zum Sieg für den TV Voerde.

Bezirksliga, Herren

Kampflos gewannen die Herren des MTV Rheinwacht Dinslaken. Die Gäste der DJK Kellen traten nicht an, womit sich die Dinslakener über einen 9:0-Sieg freuen durften.

Bezirksklasse, Herren

Die Zweitvertretung des MTV Rheinwacht Dinslaken setzte sich im Heimspiel gegen die Spvgg. Sterkrade-Nord souverän mit 9:3 durch und sammelt so weiter Punkte gegen den Abstieg. In den Doppeln gelang nur der Paarung Hassel/ Schiemann Molina ein Punktgewinn. In den Einzeln aber bewiesen die Dinslakener ihre Qualität und machten den Sieg durch die Zähler von Dennis Schmitz (2), Fabian Schmitz (2), David Hayajneh (2), Klaus Hassel und Alexander Schiemann Molina perfekt.

Trotz einer guten Leistung mussten sich die Herren der SGP Oberlohberg gegen Ruwa Dellwig mit 5:9 geschlagen geben und bleiben so am Ende der Tabelle. Die Punkte für die SGP holten Heni/Gerber im Doppel und Karim Heni (2), Roman Kalwak und Andreas Gerber im Einzel.