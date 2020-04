TV Voerde: Zwischen Stagnation und Entwicklung

Große Zukunft braucht bekanntlich Vergangenheit – und das gilt auch für die Handballabteilung des TV Voerde. Der Verein wird 100 Jahre alt und der Ausfall der Festwoche bedeutet nicht, dass auch der Geburtstag abgeblasen wird, denn dieser ist bekanntlich an den Kalender gebunden. Die Handballabteilung wurde 1971 durch Jürgen Sablowski gegründet und hat somit knapp die Hälfte der Vereinsgeschichte mitgemacht. Über die Jahre gab es viel Auf und Ab mit wenigen Höhepunkten, aber wie eingangs erwähnt, braucht es Vergangenheit – und da machen besonders die jüngeren Ereignisse Mut für die Zukunft.

Die Voerder Handballer traten nach ihrer Gründung zunächst noch im Feldhandball an und schafften dort 1973 den Aufstieg in die Bezirksliga. Ein Jahr später gelang auch in der Halle der Sprung in die Kreisliga. Es ging zunächst Schlag auf Schlag, denn 1975 nahm auch die erste Damenmannschaft in Voerde am Spielbetrieb teil. Auf den Aufstieg der Herren 1978 in die Bezirksliga folgten zwei Abstiege, ehe das zehnjährige Jubiläum auf der Agenda stand.

TV Voerde schafft Basis im Nachwuchsbereich

Bergauf ging es wieder im Jahre 1988, denn da gelang den Damen der erste Aufstieg in die Bezirksliga. Den vermeintlichen Höhepunkt des Damenhandballs erreichte Voerde im Jahr 2006, als die Mannschaft um Trainer Ekkehard Brüggemann den Sprung in die Landesliga schaffte. 2010 kam im Zuge des 90-jährigen Bestehens der Zweitligist Tusem Essen nach Voerde für ein Freundschaftsspiel und bereitete sowohl den Zuschauern als auch den Aktiven reichlich Spaß.

Das Steckenpferd des TVV ist aber mittlerweile nicht der Seniorenbereich, sondern eine intakte Nachwuchsabteilung. Im Jahr 2004 bündelten der TV Voerde und die SV 08/29 Friedrichsfeld in der Jugend die Kräfte und traten als HSG Voerde/Friedrichsfeld an. Die Spielgemeinschaft wurde nach zehn Jahren mehr oder weniger erfolgreicher Zusammenarbeit wieder aufgelöst.

Die Voerder Handballer schlugen einen neuen Weg ein. Großen Anteil an der Entwicklung hat Jugendwart Michael Riehm. Der ehemalige Spieler der ersten Mannschaft ging gemeinsam mit den Übungsleitern in Schulen und versuchte dort, möglichst viele Kinder für den Handballsport zu begeistern. „Wir haben“, so Riehm, „einen hohen Aufwand betrieben, um hier eine ordentliche Basis zu schaffen.“

Voerder Handballer haben großen Zulauf

Der Zulauf wurde über die Jahre so hoch, dass der TVV mittlerweile einen Aufnahmestopp hat. Die Hallenkapazitäten reichen schon nicht mehr aus, um weitere Mannschaften zu melden. Riehm absolviert künftig mit der D-Jugend sogar Einheiten in Hamminkeln und hat dafür eigens einen Bus organisiert. Auch wenn der TVV noch keine A-Jugend hat, so macht sich die jahrelange Arbeit bereits jetzt bezahlt. „Wir haben ganz unten an der Basis angefangen und mittlerweile alle Mannschaften bis zur B-Jugend voll besetzt“, ist der Jugendwart stolz auf die Arbeit im Verein. Die Jugendmannschaften beim TV Voerde spielen auch fast alle höher als nur auf Kreisebene und entwickeln somit auch vielversprechende Talente für die Zukunft. „Bis wir“, erklärt Riehm, „die Jungs und Mädels in den Senioren einsetzen können, dauert es noch ein bis zwei Jahre, aber wir haben viele gute junge Spieler in unseren Reihen.“

Die Jugend könnte dem TVV also wieder zum Sprung in höhere Klassen helfen. Riehm hat auch eine genaue Vorstellung, wohin die Reise in Voerde gehen soll: „Unser Ziel ist es, langfristig in die Landesliga oder vielleicht sogar in die Verbandsliga zu kommen. Das sind Spielklassen, in denen man auch ohne Geld noch mithalten kann.“

In fast 50 Jahren Handball ist beim TV Voerde also nicht nur Stillstand zu verzeichnen, auch wenn die Senioren-Teams sich noch weit unten im Ligasystem befinden. Die Zukunft des TVV ist vielversprechend.