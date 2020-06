Vorstand treibt beim SV Spellen die Entwicklung voran

Voerde. Mit über 2000 Mitgliedern ist der SVS der mitgliederstärkste Verein der Stadt Voerde. In diesem Jahr wird der Verein hundert Jahre alt.

Joachim Kaßelmann ist bereits seit seinem neunten Lebensjahr Mitglied des SV Spellen. 1969 trat er in den Verein ein, war 28 Jahre später erst zwölf Jahre lang als stellvertretender Vorsitzender tätig, ehe er 2010 erster Vorsitzender des Hauptvereins wurde, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert.

„Als wir gestartet sind, hatten wir noch nicht mal das Vereinsheim, das wurde 1999 gebaut. 2005 kamen dann die neuen Umkleidekabinen, 2012 der kleine Kunstrasenplatz und 2017 das Großspielfeld. Das Meiste haben wir aus eigenen Mitteln bezahlt“, erklärt Kaßelmann.

Mit 2081 Mitgliedern ins Jubiläumsjahr

Mit über 2000 Mitgliedern ist der SVS der mitgliederstärkste Verein der Stadt Voerde. „Wir sind mit 2081 Mitgliedern ins Jubiläumsjahr gegangen, davon sind etwa 800 Kinder. Wir sind stolz, dass wir so eine hohe Jugendbeteiligung haben“, sagt der 59-Jährige. Generell sei der Verein mit der Mitgliederstruktur sehr zufrieden. „Wir profitieren natürlich von den vielen Mitgliedern, aber auch vom enormen Zuspruch der Spellener Selbstständigen. Wir haben insgesamt 120 Sponsoren und sind daher nicht von einem großen Sponsor abhängig. Wir versuchen, immer alles miteinander gestemmt zu bekommen“, betont Kaßelmann.

Acht Abteilungen im Verein

Ein wichtiger Punkt sei auch, das Sportangebot immer auf dem neuesten Stand zu halten. „Wir haben acht Abteilungen, die immer wieder neue Angebote schaffen. Dabei haben wir fast 100 Übungsleiter, die im Monat 6000 Stunden ableisten.“ Der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Wardemann ergänzt: „Außerdem arbeiten wir viel mit den umliegenden Kindergärten und Grundschulen zusammen, was auch sehr viele Mitglieder generiert. Dazu haben wir enge Kooperationen mit den Nachbarvereinen, wir profitieren vom Miteinander.“

Das nächste große Projekt des SVS ist, eine Rehasport-Abteilung zu etablieren und die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. „Wir sind in Gesprächen mit der Stadt bezüglich des Sportprogramms ,Moderne Sportstätten 2022‘ des Landessportbundes. In dessen Rahmen wollen wir die Flutlichtanlage modernisieren und das alte Umkleidegebäude von der Stadt erwerben und sanieren“, erläutert Kaßelmann. Für 300.000 Euro soll das Gebäude auf den modernsten Stand gebracht werden. Das Ganze ist für die Sommerpause 2021 geplant.

Jubiläumsfeier auf 2021 verlegt

Die in den Sommer nächsten Jahres verlegte Jubiläumsfeier werden die Spellener wie geplant stattfinden lassen können. „Das Festprogramm steht, wir haben von allen Künstlern, die dieses Jahr schon hätten auftreten sollen, bereits eine Zusage. Zum Glück können wir das Fest ohne große Zusatzkosten durchführen und ich hoffe auch, dass die Leute ihre bereits gekauften Karten für nächstes Jahr verwahren“, sagt der Vorsitzende.

Weitere Ziele für die nähere Zukunft seien, dass sich der Mädchen- und Frauenfußball in Spellen weiter etabliert, die erste Herren-Fußballmannschaft möglichst zeitnah in die Bezirksliga aufsteigt und die Mitgliederzahl weiter steigt. „Den größten Zulauf haben wir im Breitensport, auch weil wir dort ein vielfältiges Angebot haben, aber man muss bei neuen Trends sofort dabei sein.“

„Im Jugendbereich haben wir so viele Anfragen, dass wir mit den Übungsleitern gar nicht mehr hinterherkommen“, gibt Wardemann zu. „Ehrenamtler findet man heutzutage nur noch selten, aber wir sind bemüht, weitere Leute für den SV Spellen zu gewinnen und auch die Altersstruktur der Verantwortlichen etwas zu verjüngen, was uns an manchen Stellen schon gelungen ist“, berichtet Kaßelmann.

