Wegen Corona: RSC Dinslaken sagt Radrennen ab

Dinslaken. Der Radsportclub Dinslaken muss das für 10. Mai geplante Rennen in Hiesfeld absagen. Ein Trostpflaster könnte eine kleinere Veranstaltung sein.

Ein weiterer Höhepunkt im Dinslakener Sportkalender wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Der Radsportclub Dinslaken 1922 hat das ursprünglich für den 10. Mai geplante Radrennen in Hiesfeld abgesagt. „Bei der Vorstandssitzung haben wir das aufgrund des Minister-Erlasses entschieden“, berichtet Dirk Kottenhahn (Foto). „Selbst wenn die Beschränkungen bis dahin aufgehoben werden, hätten wir die Durchführung nicht sicherstellen können“, so der 1. Vorsitzende des RSC 1922 weiter.

Die Vorbereitungen für das Rennen, das im vergangenen Jahr in dieser Form eine gelungenen Premiere gefeiert hat, waren weit vorgeschritten. „Die grundlegenden Vorbereitungen waren abgeschlossen, zum Glück haben wir noch keine Aufträge erteilt“, so Kottenhahn. Damit bleibt der Klub von einem größeren finanziellen Schaden verschont. Kottenhahn: „Vier Wochen später, und der Verlust wäre immens gewesen.“

RSC Dinslaken stellt auch den Trainingsbetrieb ein

Der Radrenntag des RSC Dinslaken sollte wieder ein Höhepunkt für Jung und Alt werden. Die Veranstalter rechneten mit 300 bis 400 Teilnehmern. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Mit 300 bis 400 Teilnehmern hatte der Veranstalter gerechnet. Als Trostpflaster überlegt der Klub nun, ein Ersatzrennen in abgespeckter Form auf die Beine zu stellen, sofern sich im Rennkalender noch ein Termin finden lässt. „Wir könnten uns vorstellen, später im Jahr ein kleineres Rennen durch das Gewerbegebiet zu organisieren – so wie früher“, sagt Dirk Kottenhahn.

Der RSC Dinslaken hat auch den Trainingsbetrieb eingestellt. So wird in nächster Zeit zum Beispiel kein Jugendtraining stattfinden. Kottenhahn: „Wir haben eine Risikoabschätzung gemacht. Die Gefahr sich im Freien auf dem Fahrrad zu infizieren, ist eher gering. Da hält man von Natur aus einen Mindestabstand ein. Trotzdem halten wir uns natürlich auch hier an den Erlass des Ministeriums. Wir können unseren Mitgliedern natürlich nicht verbieten, privat zu fahren.“