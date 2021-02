1:2! Düsseldorfer EG macht Ladehemmung weiter zu schaffen

Düsseldorf In der Deutschen Eishockey Liga reicht Kammerers Tor für die Düsseldorfer EG beim 1:2 nach Verlängerung gegen Wolfsburg zu einem Punkt.

Nach dem strahlenden 4:1-Auswärtssieg am vergangenen Sonntag in Bremerhaven schienen sich die Eishockeycracks der Düsseldorfer EG aus einem kleinen sportlichen Tal befreit zu haben. Doch die offensive Ladehemmung scheint trotz der Blöcke-Umstellungen von Cheftrainer Harold Kreis noch nicht wirklich überwunden. Gegen kampfstarke und gut aufgelegte Grizzlys aus Wolfsburg brauchte die DEG am Dienstagabend in der Deutschen Eishockey Liga viel Zeit und Mühe, bei der 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)-Heimniederlage nach Verlängerung überhaupt einen Pluspunkt zu sichern.

Trainer Harold Kreis ließ die am Sonntagabend siegreiche Besetzung beginnen. Doch irgendwie lief es im ersten Drittel nicht rund gegen aufmerksame Grizzlys, die sich ja schon am vergangenen Mittwoch im Allerpark mit 2:0 gegen die DEG durchzusetzen wusste. Rot-Gelb leistete sich im Spielaufbau viele leichte Scheibenverluste, hatte kaum ernsthafte Torchancen zu verbuchen.

Mathias From vergibt die beste DEG-Chance

Dazu hatte die DEG auch Glück, dass ein kapitaler Schnitzer wie jener von Verteidiger Nicholas Jensen in der eigenen Zone kurz vor der ersten Sirene nicht bestraft wurde. Torsteher Mirko Pantkowski, in neun Starteinsätzen immerhin mit einer 8:1 Siegesbilanz ausgestattet, zeigte sich gegen den frei zum Schuss kommenden Norweger Mathis Olimb auf dem Posten.

Besser wurde es offensiv für die Gastgeber auch im Mitteldrittel nicht. Dabei boten die Grizzlys zunächst mit zwei Zeitstrafen binnen vier Spielminuten durchaus ein wenig emotionale Aufbauhilfe. Die beste Möglichkeit für Düsseldorf hatte der Däne Mathias From in der zweiten Überzahl, verfehlte aber aus kurzer Zieldistanz.

Gerrit Fauser trifft für Wolfsburg im Solo

Vor dem DEG-Gestänge von Mirko Pantkowski ging es gefährlicher zu. Gegen Spencer Machacek konnte der Torsteher noch retten. Bei einem von Fabio Pfohl aufgelegten Solo von Gerrit Fauser war dann aber der 22-jährige Kasselaner ohne Abwehrchance. Dem 0:1 in der 30. Minute war ein Fehler von DEG-Verteidiger Marco Nowak vor dem eigenen Torraum vorangegangen.

Zwei Minuten vor der zweiten Drittelpause hatte das Team von Trainer Harold Kreis noch Glück, dass es nicht mit einem 0:2 in die Kabine ging. Der gebürtige Londoner Matti Järvinen verfehlte zweimal im Slot freistehend vor Keeper Pantkowski die Scheibe.

Mathias From legt 1:1 der DEG auf

Als auch im Schlussdrittel der erlösender Treffer auf sich warten ließ, stach einer im roten DEG-Dress zu, der von Coach Kreis nur als 13. Angreifer aufgeboten war. Der zuletzt formschwache Nationalspieler Maximilian Kammerer steuerte nach einem schönen From-Zuspiel allein auf Grizzlys-Torsteher Dustin Strahlmeier zu - und vollstreckte beherzt zum Ausgleich in der 51. Minute.

Die dritte Überzahl ließ die DEG dann liegen, so dass es in die Verlängerung ging. Hier war Wolfsburg am Drücker. Erst vergab Julian Melchiori, dann Matti Järvinen aus bester Position. Als alles auf den Penaltyentscheid hindeutete, kam Gerrit Fausers Solotreffer 28 Sekunden vor Spielende zur Entscheidung. "Wir haben eine gute Leistung gezeigt, aber die Chancen nicht gut genug genutzt", erklärte DEG-Torschütze Maximilian Kammerer nach dem Match.

Das Spiel in der Statistik

DEG: Pantkowski – Jensen/Cumiskey, Ebner/Nowak, Zanetti/Geitner – Ehl/Olimb/Fischbuch, Alanov/Barta/Flaake, Karachun/Carey/Eder, Jahnke/Svensson/From, Kammerer.

Tore: 0:1 (29:43) Fauser (Pfohl, Hungerecker), 1:1 (50:06) Kammerer (From), 1:2 (64:42) Fauser (Pfohl/3-3).

Schiedsrichter: Marc Iwert/Aleksi Rantala.

Strafminuten: DEG 4, Wolfsburg 10.

So geht es weiter: DEG – Kölner Haie (So., 17 Uhr, Dome).