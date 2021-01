3:3! Fortuna Düsseldorf verteidigt Platz drei

Düsseldorf Im Verfolgerduell der 2. Liga liegt Fortuna Düsseldorf gegen Fürth mit 0:2 und 2:3 hinten, sichert sich aber einen wichtigen Punkt.

26 Minuten, die sich wie ein erneuter Trip nach Braunschweig anfühlten. Das Spiel bei der Eintracht plätscherte damals torlos mit nur einer einzigen Chance im gesamten Spielverlauf auf einem Niveau vor sich hin, das mit der 2. Fußball-Bundesliga nicht sonderlich viel zu tun hatte. Auch das Verfolgerduell zwischen Fortuna Düsseldorf und der SpVgg Greuther Fürth drohte in diese Richtung zu kippen. Viel Ballbesitz, kaum nennenswerte Chancen – ehe wie aus dem heiteren Himmel drei Tore in neun Minuten fielen. Am Ende stand gar ein 3:3 (1:2)-Remis, das den dritten Platz für Düsseldorf sicherte. Zumindest an diesem Abend. Kiel könnte noch vorbeiziehen.

Dabei schien die Fortuna von Beginn an Druck machen zu wollen – tat es auch, hatte eine erste Halbchance durch Shinta Appelkamp, der nach 28 Minuten verletzt den Platz verlassen musste, aber aus zu spitzem Winkel zum Abschluss kam (3.). Vier Minuten später versuchte es der Youngster erneut, traf aber nach einer Flanke von Felix Klaus nur seinen Gegenspieler. Und danach? Viel Ballgeschiebe. Beide Teams spielten viel zu mutlos für den Gedanken, dass beide Teams in die 1. Liga aufsteigen könnten. Doch plötzlich ging es rund: Fürths David Raum spielte eine scharfe Flanke von der linken Seite an den Fünfmeterraum, wo Fortuna-Verteidiger Matthias Zimmermann den Fuß rein hielt, damit es Ex-Fortune Havard Nielsen nicht macht, aber so zum 0:1 ins eigene Tor traf. Nur drei Minuten später schlug Branimir Hrgota einen hohen und steilen Pass über die Düsseldorfer Abwehr hinweg, Julian Green stand nicht im Abseits und schob den Ball zum 0:2 ins Fortuna-Netz. Das saß erstmal. Dann jedoch stellte Kenan Karaman abermals seine Qualitäten unter Beweis: Fürths Abwehr war viel zu weit aufgerückt, sodass der türkische Nationalspieler zum Spurt über den halben Platz ansetzen konnte, seinem Gegenspieler keine Gelegenheit mehr zum Eingreifen ließ und aus spitzestem Winkel den 1:2-Anschluss herstellte (35.).

Kein Geplänkel

Im zweiten Durchgang hielten sich beide Mannschaften nicht lange mit irgendwelchem Geplänkel auf: Vier Minuten waren rum, als Matthias Zimmermann den Ball von rechts in die gefährliche Zone flankte, wo Kristoffer Peterson am langen Pfosten den Aufsetzer direkt nahm und zum 2:2 ausglich. Im Anschluss dauerte es wieder nur vier Minuten, als Fürth das Spiel im Mittelfeld eröffnete. Nach einer Flanke durch die Düsseldorfer Abwehr hindurch, stand Sebastian Ernst im Zentrum aus kurzer Entfernung goldrichtig und brachte die Gäste erneut in Führung. In der 64. Minute dürfte Hoffmann kräftig durchgeatmet haben, denn beinahe wäre dem Düsseldorfer Verteidiger ein erneutes Eigentor unterlaufen, doch sein Abfälscher kullerte in einem Meter Abstand parallel zur Torlinie. Und da das Spiel schon kurios genug war, durfte es davon auch ein wenig mehr sein: Denn schon in der 83. Minute ging Torhüter Florian Kastenmeier bei einer Ecke mit nach vorne, untersprang den Ball, doch Defensivmann Kevin Danso stand bereit und köpfte zum 3:3-Ausgleich ein. Eine Minute vor Schluss hatte Marcel Sobottka gar den Siegtreffer für die Fortuna nach Karaman-Vorarbeit auf dem Schlappen, nagelte den Ball aber aus kurzer Distanz über die Latte.

Fortuna Düsseldorf – SpVgg Greuther Fürth 3:3 (1:2)

Fortuna: Kastenmeier – Zimmermann, Hoffmann, Danso, Krajnc (80. Hartherz) – Morales, Prib (69. Sobottka), Appelkamp (28. Peterson), Klaus (69. Pledl) – Karaman, Hennings (69. Kownacki).

Fürth: Burchert – Meyerhöfer, Bauer, Mavraj, Raum – Stach, Seguin (80. Leweling), Green (71. Sarpei), Ernst – Hrgota, Nielsen (71. Abiama).

Tore: 0:1 Hoffmann (26., Eigentor), 0:2 Green (29.), 1:2 Karaman (35.), 2:2 Peterson (49.), 2:3 Ernst (53.), 3:3 Danso (83.)

Gelbe Karten: Krajnc, Hoffmann, Kownacki – Raum, Abiama.

Schiedsrichter: Willenborg (Osnabrück).

Zuschauer: 0

So geht es weiter: 2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf – Hamburger SV (Dienstag, 20.30 Uhr).