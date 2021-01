4:1, 4:5, 6:5 – DEG gewinnt verrücktes Spiel in Iserlohn

Düsseldorf Im Mitteldrittel gab die Düsseldorfer EG eine 4:1-Führung bei den Iserlohn Roosters aus der Hand, gewann die Partie aber nach Overtime.

Marc Zanetti sagte es nach 40 Minuten frei heraus: „Ich weiß nicht, was da im zweiten Drittel passiert ist“, so der Verteidiger der Düsseldorfer EG, nachdem seine Mannschaft im Spiel der Deutschen Eishockey-Liga bei den Iserlohn Roosters eine 4:1-Führung aus der Hand gegeben hatte und nach vier Gegentoren im Mitteldrittel mit einem 4:5-Rückstand in die Kabinen ging. Immerhin wurden es beim 6:5 (4:1, 0:4, 1:0, 1:0)-Sieg nach Verlängerung noch zwei Punkte.

Was da im zweiten Drittel schieflief, hatte sich nicht im geringsten angedeutet. Denn die DEG war im ersten Abschnitt völlig überlegen. Die Gäste überrannten die Sauerländer, schossen dreimal so oft aufs Tor wie die Roosters. Gut, Iserlohn ging durch einen Abstauber von Brent Aubin in der sechsten Minute völlig überraschend in Führung, doch es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, wann die DEG treffen würde. Und das tat sie dann auch: Erst war Matt Carey in Überzahl zur Stelle (9.), dann brachte Alex Barta die Gäste durch einen Schuss, bei dem er den Puck gar nicht optimal getroffen hatte, in Führung (12.), ehe Daniel Fischbuch zwei Tore nachlegte (14., 17.), sodass die DEG zur ersten Pause satt mit 4:1 vorne lag. Iserlohn? Wirkte nicht anwesend. Oder wie ein Team, das nicht in diese Liga gehört.

Gleiches Spiel, vertauschte Rollen

Und im Mitteldrittel? Gleiches Spiel, vertauschte Rollen. Als Iserlohn kurz nach einem Powerplay durch Casey Bailey nur 39 Sekunden nach Wiederbeginn auf 2:4 verkürzte, wirkte das noch wie ein Schönheitsfehler. Die DEG würde doch gleich wieder zu ihrem Spiel finden, oder? Tat sie nicht. Nochmal Bailey (27.) und Joe Whitney (29.) glichen bis zur Spielmitte aus. Die DEG fing sich gerade, als Bailey sein drittes Tor zur 5:4-Führung in der 36. Minute erzielte. Das Drittel war aus Düsseldorfer Sicht genauso eine Katastrophe wie das erste für die Sauerländer.

Nachdem Mathias From in Überzahl den 5:5-Ausgleich für die DEG erzielt hatte (43.), verlief das Spiel etwas weniger im „Freestyle-Modus“. Beide Teams waren nun darauf bedacht, nicht den sechsten und dann vielleicht entscheidenden Fehler zu machen. Den machte in der regulären Spielzeit niemand mehr – dafür aber Iserlohns Joe Whitney in der Overtime: Den Puckverlust bestrafte Daniel Fischbuch mit seinem dritten Treffer nach einem 2:1-Konter zum 6:5-Endstand für Düsseldorf.

Die Statistik:

Iserlohn: Schwendener (Jenike) – Baxmann, Ankert; Lautenschlager, Raedeke, Aubin – Raymond, Johnston; Whitney, Grenier, Bailey – Orendorz, Riefers; Friedrich, Jentzsch, Fleischer – Buschmann; Samanski, Weidner, Proske.

DEG: Pantkowski (Hane) – Cumiskey, Jensen; Alanov, Olimb, Fischbuch – Ebner, Nowak; Kammerer, Barta, Flaake – Zanetti, Johannesen; Karachun, Carey, From – Eder; Jahnke, Buzas, Ehl.

Tore: 1:0 (5:47) Aubin (Baxmann, Jentzsch), 1:1 (8:42) Carey (Kammerer, Barta/5-4), 1:2 (11:56) Barta (Johannesen, Flaake), 1:3 (13:33) Fischbuch (Alanov, Ebner), 1:4 (16:57) Fischbuch (Zanetti, Alanov), 2:4 (20:39) Bailey (Whitney, Grenier), 3:4 (26:01) Bailey (Grenier), 4:4 (28:33) Whitney (Grenier), 5:4 (35:18) Bailey (Grenier,Whitney), 5:5 (42:56) From (Fischbuch, Karachun/5-4), 5:6 (62:19) Fischbuch (Olimb, Cumiskey/3-3).

Strafen: Iserlohn 8, Düsseldorf 2.

Schiedsrichter: Iwert/Steingroß.

Zuschauer: 0.

So geht es weiter: DEG – Eisbären Berlin (Montag, 11. Januar, 18.30 Uhr).