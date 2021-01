Borussia Düsseldorf baut weiter auf Trainer Danny Heister

Düsseldorf Seit 2010 ist Danny Heister nun schon Trainer beim Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf. Es gab in zehn Jahren 18 Titel.

Danny Heister dürfte der erfolgreichste Trainer in einem Düsseldorfer Sportverein sein. Der Chefcoach der Tischtennisspieler der Borussia führte in den Jahren seit 2010 sein Team zu drei Champions-League-Titeln, einem Triumph im ETTU-Pokal sowie zu je sieben Deutschen Meisterschaften und Pokalsiegen. Kein Wunder also, dass Borussia-Manager Andreas Preuß den Erfolgscoach weiter an Düsseldorf bindet. Heister unterschrieb einen Vertrag für weitere zwei Jahre bis zum 30. Juni 2023.

Doch es sind nicht nur die Titel, die Heister auszeichnen, sondern auch seine Qualitäten in der Entwicklung von Spielern. „18 Titel in zehn Jahren sprechen für sich. Danny Heister ist einer der besten Trainer der Welt“, lobt Andreas Preuß. „Die Entwicklung unserer Spieler wie Anton Källberg und Kristian Karlsson trägt seine Handschrift. Er versteht es aber auch, mit gestandenen Profis wie Timo Boll zu arbeiten. Danny hat sich zudem selbst als Trainer weiterentwickelt und ist heiß und hochmotiviert wie am ersten Tag. Er ist der richtige Mann am richtigen Platz. Daher freue ich mich sehr, dass Danny noch mindestens zwei Jahre unser Trainer bleibt.“

Als Spieler von 2003 bis 2007 an der Platte

Der Coach ist ja auch schon fast ein richtiger Düsseldorfer, war er doch vor seiner Zeit als Trainer bereits vier Jahre (von 2003 bis 2007) als Spieler der Borussia gefordert. „Borussia ist der beste Verein, in dem man arbeiten kann. Das Umfeld ist super, die Bedingungen sind so gut wie nirgendwo sonst, die Strukturen absolut professionell“, urteilt Heister. „Ich mag es sehr, langfristig zu denken und etwas aufzubauen. Mit dieser Philosophie ist uns das in den vergangenen Jahren erfolgreich gelungen. Die Mannschaft macht mir großen Spaß. Ich spüre den Hunger und die Freude, diesen Weg in den kommenden zwei Jahren fortführen zu können.“

Am kommenden Samstag (9. Januar) kann Heister mit seinen Jungs an der Borussia-Erfolgsgeschichte weiter schreiben, denn dann steht für die Düsseldorfer das Final-4-Turnier im nationalen DTTB-Pokal auf dem Programm.