Corona: Tennis-Bundesliga mit Rochusclub ist abgesagt

Die ATP, also die Vereinigung der Tennisprofis, hat ihren Spielbetrieb bereits vor einigen Wochen wegen der andauernden Corona-Krise ausgesetzt. Nun wird es auch in Deutschland kein Spitzentennis geben. Zumindest nicht in diesem Sommer. Der Deutsche Tennis-Bund sagte am Mittwoch die Bundesliga, die 2. Bundesliga sowie die oberste Spielklasse der Herren 30 für Juni, Juli und August ab. Damit wird es auch im Rochusclub Düsseldorf am Rolander Weg in diesem Sommer keine Spiele geben. Vier Heimpartien in der Bundesliga gegen TK Kurhaus Aachen, den Gladbacher HTC, Blau-Weiß Krefeld und TuS Sennelager waren im Spielkalender im Juli und August angesetzt.

Rochusclub-Präsident schreibt mahnenden Brief

Rochusclub-Präsident Burchard von Arnim hatte sich schon vor ein paar Tage in Rücksprache mit Bundesliga-Teamchef Detlev Irmler, der seinen Profis bereits einen Startverzicht mitgeteilt hatte, mit einem Brief an den DTB klar positioniert. Von Arnim forderte in seinem Schreiben „eine ersatzlose Streichung der Bundesligasaison Herren 2020“ und eine möglichst kurzfristige Entscheidung. „Sollte der DTB die Bundesliga-Saison 2020 dennoch durchführen, wird der Rochusclub seine Mannschaft zurückziehen“, so von Arnim.

Muss passen: Spitzenspieler Pablo Andujar. Foto: HORSTMUELLER GmbH / Ja

Der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende von Fortuna Düsseldorf begründete die Rochusclub-Entscheidung so: „Mittlerweile hat die ATP sämtliche Turniere bis Mitte Juli 2020 gestrichen, die Turniere in Wimbledon und Braunschweig, die während der ersten und zweiten Juli-Woche stattfinden sollten, wurden bereits abgesagt. Da wäre es aus Sicht des Rochusclubs zynisch und unverantwortlich, zur gleichen Zeit Profitennis in den gemeinnützigen Tennisclubs zu präsentieren.“

Es gehe für die Tennisvereine in Deutschland ums „Überleben“, die aufwendige Organisation und Finanzierung sei im aktuellen Umfeld nicht möglich und würde wertvolle Ressourcen binden, die an anderer Stelle dringend benötigt werden. So würden sich beispielsweise Sponsoren die Unterstützung einer Tennismannschaft momentan wirtschaftlich kaum leisten können. „Wir möchten an dieser Stelle nicht auf die gesundheitlichen Risiken eingehen, die mit der Durchführung eines Bundesligaspieltages verbunden sind“, schrieb von Arnim an die Verantwortlichen in der DTB-Zentrale in Hamburg.

Auch Krefeld für Absage

Das Schreiben des Rochusclubs auf die aktuelle Gesundheitssituation und auch andere Mahner wie etwa Blau-Weiß Krefelds Teamchef Olaf Merkel ließen den Deutschen Tennis-Bund am Mittwochnachmittag zur Entscheidung gelangen, keine Bundesligapartien in diesem Sommer spielen zu lassen.

Damit müssen die Spieler auch auf ihre Antrittsprämien verzichten. „Das ist natürlich schmerzhaft, weil die meisten Spieler auf das Geld aus der Bundesliga-Saison angewiesen sind“, betont Rochusclub-Teamchef Irmler, „ich hatte allerdings meine Spieler frühzeitig darüber informiert.“

Im Düsseldorfer Kader, der aktuell von rund 30 Sponsoren getragen wird, stehen immerhin neun Top-100-Spieler – mit dem Spanier Marcel Granollers als 19. der ATP-Weltrangliste an der Spitze.