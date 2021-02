DEG wie die Fortuna: Blamage gegen den Letzten

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG tat sich gegen das Schlusslicht aus Krefeld schwer, führte zwar 1:0, doch immer bessere Pinguine gewinnen 3:1.

Am Ende war es kein Feuerwerk, auch kein Kantersieg wie das 7:0 der Kölner Haie gegen den gleichen Gegner. Es wurde nicht einmal ein Sieg für die Düsseldorfer EG beim 1:3 (1:0, 0:0, 0:3) gegen die Krefeld Pinguine, die abgeschlagener Letzter der Nord-Gruppe in der Deutschen Eishockey-Liga sind. Letztlich leistete sich die DEG die gleiche Blamage gegen ein Schlusslicht, wie die Fortuna gegen Würzburg in der 2. Fußball-Bundesliga wenige Tage zuvor.

Der Montag begann aus Krefelder Sicht schon vor dem Mittelbully – mit etwas, das in Krefeld fast schon ähnlich häufig vorkommt wie ein Anspiel in der Mitte des Eises. Die Pinguine haben sich wieder einmal von einem Spieler getrennt. Diesmal war es Vincent Saponari, der sich „im gegenseitigen Einvernehmen“, wie es in der Mitteilung des Schwarz-Gelben heißt, verabschiedet hat. Das schien den KEV zunächst einigermaßen „strubbelig“ gemacht zu haben. Denn es dauerte gerade einmal 43 Sekunden, da hatte Jerome Flaake einen Abstauber zur Düsseldorfer Führung hinter Krefelds Goalie Marvin Cüpper im Netz untergebracht. Der Auftakt zu einem Torfestival? Ein entschiedenen „Nö“. Die DEG ließ im ersten Drittel zu viele Chancen aus – gerade Matt Carey hätte treffen müssen „Wir spielen zu kompliziert. Wir müssten häufiger den Abschluss suchen müssen“, sagte DEG-Stürmer Charlie Jahnke nach dem ersten Abschnitt gegenüber Magenta-Sport.

Krefeld wurde immer besser

Da hatte der junge Mann Recht, doch besser wurde es nicht. Krefeld spielte das, was möglich ist, machte gut die Räume dicht. Und wenn ein abgeschlagenen Letzter dafür sorgt, dass das Spiel – wie im zweiten Drittel geschehen – lange Zeit, einen sehr schlechten Eindruck macht und der Abstand nicht größer wird, dann hat er aus seiner Sicht einiges richtig gemacht. In der 29. Minute hatte Martins Karsums in Überzahl gar den Ausgleich auf dem Schläger – die Fanghand von DEG-Goalie Hendrik Hane stoppte ihn – doch ansonsten kam offensiv von Krefeld gar nichts.

Für die strikte Defensivarbeit kassierten die Pinguine im letzten Drittel den Lohn. Zwar hatte Matt Carey die Riesenchance auf den zweiten Düsseldorfer Treffer, verpasste aber das leere Tor. Im Gegenzug fiel das 1:1: Arthur Tianulin setzte sich schön durch, passte auf den langen Pfosten, wo Martin Schymainski nur noch den Schläger zum Krefelder Ausgleich hineinhalten musste. Der KEV war längst die bessere Mannschaft. Zwar hatte Tobi Eder bei einem Lattentreffer Pech, dennoch fiel der DEG gegen das Pinguin-Bollwerk zu wenig ein. Die Gäste wurden immer mutiger – und sie gingen in Führung. Tianulin kurvte einmal rund durchs DEG-Drittel, suchte den freien Mann, fand ihn in Laurin Braun, der nochmal passte, ehe Kristofers Bindulis per Direktabnahme traf. Mit einem Empty-Net-Tor machte Brett Olson das 3:1 für Krefeld und damit den Sack zu. Damit war der zweite Krefelder Sieg im zwölften Saisonspiel perfekt.

Die Statistik:

DEG: Hane (Pantkowski) – Nowak, Ebner; Flaake, Barta, Kammerer – Cumiskey, Jensen; Fischbuch, Olimb, Alanov – Geitner, Zanetti; Eder, Carey, From – Jahnke, Ehl.

KEV: Cüpper (Belov) – Bindulis, Mass; Niederberger, Petrakov, Karsums – Trivellato, Sacher; Laurin Braun, Olson, Lessio – Bappert, Constantin Braun; Schymainski, Blank, Tianulin – Gläßl; Buncis, Postel, Shatsky.

Tore: 1:0 (0:43) Flaake (Kammerer, Barta), 1:1 (42:21) Schymainski (Tianulin, Bappert), 1:2 (57:31) Bindulis (Laurin Braun, Tianulin), 1:3 (58:56) Olson (ENG).

Strafen: Düsseldorf 4, Krefeld 4.

Schiedsrichter: Rohatsch/Steingroß.

Zuschauer: 0.

So geht es weiter: Eisbären Berlin – DEG (Mittwoch, 18.30 Uhr).