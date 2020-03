Die Düsseldorfer EG steht im Play-off-Viertelfinale

Die letzten Spieltage sind jene für den Rechenschieber, für den Vergleich der Restprogramme – um zu sehen, was möglich ist. Den alten Abakus konnte die Düsseldorfer EG aber vor dem letzten Punktspielwochenende in der Deutschen Eishockey-Liga getrost in der Mottenkiste lassen. Denn die Rechnung war ganz einfach: Gewinnt die Mannschaft von Trainer Harold Kreis am Freitagabend ihr letztes Heimspiel der regulären Saison nach 60 Minuten, steht sie sicher im Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga, hätte die ungeliebten Pre-Play-offs also vermieden. Zudem bot die Partie allein deshalb schon Brisanz, weil das Straßenbahnderby gegen die Krefeld Pinguine anstand, die nichts zu verlieren hatten, weil die Play-offs längst verpasst waren. Der 112. Vergleich beider Clubs in der DEL ging in die Verlängerung – das war aber nicht schlimm. Gegenüber Nürnberg reichte bereits der eine sichere Punkt – und weil Ingolstadt in Bremerhaven verlor, steht die DEG nach dem 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) nach Verlängerung im Viertelfinale.

Okay, ein wenig Rechenschieber war es dann doch.

Nicholas Jensen trifft zweimal

Das Spiel begann mit Bedacht – und einer Chance für Krefeld. „Franchise-Player“ Daniel Pietta, ein Ur-Pinguin, hatte die erste Gelegenheit der Partie. Das Tor fiel dann aber doch für die DEG. KEV-Spieler Garrett Noonan hatte in den sieben Sekunden auf der Strafbank nicht einmal die Chance, die Sitzfläche anzuwärmen. Die DEG gewann das Bully, Nicholas Jensen schlenzte die Scheibe aufs Tor – die hinter Oskar Östlund im Gäste-Netz einschlug, weil Niclas Lucenius dem Krefelder Goalie im entscheidenden Moment die Sicht nahm. Chancen gab es danach auf beiden Seiten – das meiste war aber Dutzendware. Lediglich die Gelegenheit von Krefelds Alex Trivellato verdient Aufmerksamkeit. Der Pfosten verhinderte hier den Einschlag.

Das zweite Drittel begann gut für die DEG – denn Jensen traf erneut, weil er einen verunglückten Schuss von Luke Adam zum 2:0 über die Linie schubste (27.). Das gab gegen das Kellerkind aus Krefeld aber keine Sicherheit. Zweieinhalb Minuten später düpierte Pietta DEG-Keeper Mathias Niederberger mit einem Handgelenkschuss zum 1:2, ehe Philip Bruggisser einen Rebound zum 2:2 nutzte (39.). Zuvor (Kai Hospelt, 37.) und danach (Chad Costello, 40.) hatte der KEV die Chance auf weitere Treffer, doch letztlich blieb es beim 2:2 zur Pause. Aber auch das reichte, um DEG-Stürmer Charlie Jahnke auf die Palme zu treiben – ganz nach oben zu den Kokosnüssen. „Das war absolute Scheiße, so können wir nicht spielen“, meckerte er ins Mikrofon von Magentasport. „Wir fangen so gut an und spielen dann so einen Gulasch im zweiten Drittel. Wir können uns nicht erlauben nachzulassen, sondern müssen jeden Scheißmeter machen.“

Das Schlussdrittel war dann doch etwas vogelwild – schön für die Zuschauer, weniger strukturiert und nett für die Trainer. Der Sieg ging in der Overtime an die DEG, weil Rihards Bukarts den Puck in Überzahl in die Maschen hämmerte.

Die reguläre Saison endet für die DEG am Sonntag (14 Uhr) mit dem Spiel in Nürnberg.

Die Statistik:

DEG: Mathias Niederberger (Hane) – Urbom, Nowak; Kammerer, Barta, Gardiner – Zanetti, Johannesen; Adam, Olimb, Flaake – Huß, Jensen; Jahnke, Lucenius, Bukarts – Geitner; Leon Niederberger, Buzas, Eder.

Pinguine: Östlund (Albrecht) – Riefers, Noonan; Braun, Hodgman, Besse – Bruggisser, Trivellato; Saponari, Pietta, Costello – Schmitz, Ankert; Ewanyk, Welsh, Legacé – Postel, Hospelt, Kuhnekath, Kruminsch.

Tore: 1:0 (8:02) Jensen (Olimb/5-4), 2:0 (26:56) Jensen (Adam, Olimb), 2:1 (29:21) Pietta (Costello, Saponari), 2:2 (38:10) Bruggisser (Trivellato, Pietta), 3:2 (60:57) Bukarts (Adam, Olimb/4-3).

Strafen: Düsseldorf 10, Krefeld 10.

Schiedsrichter: Hinterdobler/Iwert.

Zuschauer: 13.205.

So geht es weiter: Thomas Sabo Ice Tigers – DEG (So., 14 Uhr).