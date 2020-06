Die Last der Fortuna mit dem Remis

Es gab einmal eine Zeit, da standen in Fortunas Bilanz so gut wie gar keine Unentschieden. Das ist gar nicht lang her: In der Vorsaison war’s, als sich die Düsseldorfer in 34 Bundesligaspielen ganze fünfmal die Punkte mit ihrem Gegner teilten. Da sie von den verbleibenden 29 Partien stolze 13 gewannen, standen unterm Strich 44 Punkte, die dem Aufsteiger den sensationellen zehnten Platz in der Abschlusstabelle einbrachten. Allein Bayer Leverkusen spielte mit viermal noch seltener remis.

Aktuell sieht die Lage komplett anders aus. Das 2:2 am Samstag gegen die TSG Hoffenheim war bereits das zehnte Unentschieden Fortunas in der laufenden Saison. Damit ist die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler auf diesem Sektor Dritter in der Liga, nur abgehängt vom Spitzenteam Leipzig und dem FC Schalke (je elf)– kann sich darüber aber nicht wirklich freuen. Denn während die Leipziger 16-mal als Sieger den Platz verließen, gelang das Fortuna nur sechsmal. Eben deshalb trennen die beiden Klubs in der Tabelle 13 Plätze.

Trotzdem ein wichtiger Punkt

Nach dem Hoffenheim-Spiel versuchte Rösler, das Positive aus dem Ergebnis zu ziehen. „Heute zu verlieren, wäre eine Katastrophe für uns gewesen“, sagte der 51-Jährige. „Deshalb war es ganz wichtig, dass wir durch Rouwen Hennings ’ verwandelten Elfmeter noch zum Ausgleich gekommen sind.“ Keine Frage: Im Endspurt um den Klassenerhalt ist jeder Zähler wichtig, und es macht vier Spieltage vor dem Saisonende schon einen beträchtlichen Unterschied, ob Fortuna nun drei Punkte Rückstand auf die unmittelbar vor ihr platzierten Teams hat oder gar deren vier.

Seit Rösler Ende Januar das Ruder von seinem Vorgänger Friedhelm Funkel übernahm, hat seine Mannschaft in elf Ligapartien nur zweimal verloren, dies zudem gegen die Topklubs Borussia Mönchengladbach und Bayern München: herausragend für einen Drittletzten. Aber sie gewann eben auch nur zweimal und teilte sich dafür siebenmal die Zähler. In Zeiten der Drei-Punkte-Regel tritt man damit auf der Stelle.

Auf die Frage, ob Fortuna mit so vielen Unentschieden in der Liga bleiben könne, antwortet der Coach trotzig: „Das wird man sehen.“ Dann erklärt er weiter: „Unsere Spieler sind sehr ambitioniert. Sie spielen nicht wie ein Tabellensechzehnter, und sie wissen das. Es ist aber unheimlich schwer, in der Bundesliga Unentschieden in Siege zu verwandeln. Wir versuchen es mit Herz und Leidenschaft, aber wir stehen jedes Mal gegen viel Qualität.“ Wahrscheinlich merkt Rösler selbst, dass man ihm die letzten beiden Sätze als Resignation auslegen könnte; deshalb schaltet er sofort in den Kampfmodus. „Die Jungs sind den Abstiegskampf gewöhnt“, betont er, „und sie kommen nach Rückschlägen schnell zurück. Wir sind noch voll dabei.“

Fortuna hat sich mit Uwe Rösler in fast allen Statistiken verbessert

Der Pessimismus, der von außen mitunter an die Mannschaft herangetragen werde, nervt den Trainer kolossal. „Wir stehen nur knapp hinter Mannschaften, gegen die wir noch spielen“, sagt er voller Leidenschaft. „Die Bremer sind hinter uns, obwohl sie ein Vielfaches unseres Etats zur Verfügung haben. Deshalb bin ich überhaupt nicht frustriert, weil ich weiß, wer wir sind und wo wir herkommen.“

Fortuna Düsseldorf habe sich seit seinem Amtsantritt in fast allen Statistiken verbessert, zuletzt noch klar bei den Zweikampfwerten. „Aber wir haben einige Siege hergegeben, weil wir im einen oder anderen Fall die Basics nicht richtig gemacht haben“, erklärt er. „Zum Beispiel müssen wir bei Standards besser werden. Gegen Hoffenheim haben wir im ganzen Spiel drei Fehler gemacht, aber zwei davon sind bestraft worden.“ Dennoch sei er überzeugt von seiner Truppe: „Sie hat einen Supercharakter. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass all unsere Verbesserungen bald zu Siegen führen. Das stimmt mich sehr optimistisch.“

Nur zwei Siege, aber auch nur zwei Niederlagen

Fortunas Bundesliga-Bilanz unter Trainer Uwe Rösler:

1:1 gegen Eintracht Frankfurt

1:1 beim VfL Wolfsburg

1:4 gegen Borussia M’gladbach

2:0 beim SC Freiburg

3:3 gegen Hertha BSC

1:1 gegen Mainz 05

0:0 gegen den SC Paderborn

2:2 beim 1. FC Köln

2:1 gegen Schalke 04

0:5 bei Bayern München

2:2 gegen die TSG Hoffenheim.

Weiter geht es am kommenden Samstag (15.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund.