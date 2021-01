Dominant im Derby: DEG siegt in Köln

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG war im 229. rheinischen Derby die klar bessere Mannschaft. So gab es in Köln einen 5:1-Sieg über die Haie.

Es war das erste Spiel der Saison überhaupt, die am 17. Dezember nach großen Unsicherheiten mit verkürztem Spielplan und einer in zwei Gruppen aufgeteilten Deutschen Eishockey-Liga begann. Da führte die Düsseldorfer EG bei den Kölner Haien bis kurz vor Schluss 4:2, siegte dann zwar mit 5:4 – aber erst in der Overtime, büßte zuvor einen Zähler ein, weil die Mannschaft von Trainer Harold Kreis in den Schlussminuten noch zwei Gegentore zuließ, als der KEC bereits ohne Torhüter agierte. Das passierte den Rot-Gelben diesmal nicht. Ein ausgeglichenes Drittel: 2:0, ein überlegenes zweites Drittel: nochmal 2:0, ein ordentliches Drittel zum Abschluss: 1:1 – das macht in der Summe einen verdienten 5:1-Sieg für die DEG im 229. rheinischen Derby.

Deutlich aggressiver als die Haie

Die DEG wirkte vom Mittelbully weg deutlich aggressiver als die Haie, deutlich wacher, deutlich bereiter. Und das wurde schnell belohnt. Gerade einmal 59 Sekunden waren gespielt, als Jerome Flaake einen Schuss von Bernhard Ebner in der Luft vor Haie-Goalie Hannibal Weitzmann zum 1:0 abfälschte. Die DEG machte damit weiter, die Kölner durch aggressives Forechecking zu Fehlern zu zwingen, was auch gelang. Doch auch die Kölner hatten ihre Gelegenheiten. So störte DEG-Verteidiger Marco Nowak in der 17. Minute gerade noch, sodass Mike Zalewski nicht treffen konnte. Die Gäste wiederum ließen kurz zuvor einen Unterzahlkonter aufgrund eines schlechten Passes ungenutzt. War das frühe Gegentor für Köln schon schmerzhaft, fanden die Düsseldorfer einen weiteren Zeitpunkt, der gemeinhin mit diesem Adjektiv belegt wird: 50 Sekunden vor der ersten Pause ließ Verteidiger Mathias From einen Gegenspieler stehen, zog nach innen und traf in Überzahl zum 2:0. „Wir haben offensive Akzente gesetzt. Ärgerlich war die Strafe vor dem 0:2, die meiner Meinung nach keine war“, sagte Kölns Rückkehrer Sebastian Uvira nach den ersten 20 Minuten gegenüber Magenta-Sport.

Falls sich die Domstädter in der Pause vorgenommen hatten, nun ins Spiel zu finden, fand die DEG erneut den richtigen Moment, um den Gastgebern diesen Haifischzahn zu ziehen: 109 Sekunden nach Wiederbeginn erhöhte Jerome Flaake auf 3:0. Fortan hatten die Rot-Gelben das Spiel völlig im Griff, erhöhten in der 33. Minute auf 4:0, als Kyle Cumiskey nach einem Tic-Tac-Toe-Spielzug nur noch den Schläger hinhalten musste, um ins leer gespielte Kölner Tor zu treffen. Kurz vor der zweiten Pause stand der Pfosten Kenny Olimb und dem fünften Düsseldorfer Treffer im Weg. „Wir machen das heute sehr solide, ähnlich wie in den letzten zwei Spielen. Das läuft einwandfrei“, erklärte DEG-Spieler Tobias Eder in der zweiten Pause.

Auch im Schlussdrittel leisteten sich die Haie zu viele zu schlimme Fehler: So ließ die DEG in der 42. Minute gar einen 2:0-Konter ungenutzt. In 4:3-Überzahl traf KEC-Kapitän Moritz Müller zwar zum 1:4, doch Alex Ehl stellte nach einem Barta-Pass auf 5:1 (54.).

Die Statistik:

Haie: Weitzmann (Pogge) – Moritz Müller, Dominik Tiffels; Barinka, Matsumoto, Akeson – Zerressen, Sennhenn; Frederik Tiffels, Sheppard, Marcel Müller – Gnyp, Gagné; Dumont, Zalewski, Ferraro – Glötzl; Chrobot, Köhler, Uvira.

DEG: Pantkowski (Hane) – Cumiskey, Jensen; Alanov, Olimb, Fischbuch – Ebner, Nowak; Ehl, Barta, Flaake – Zanetti, Johannesen; Karachun, Carey, From – Geitner; Jahnke, Buzas, Eder.

Tore: 0:1 (0:59) Flaake (Ebner, Barta), 0:2 (19:10) From (Olimb, Jensen/5-4), 0:3 (21:49) Flaake (Ehl, Barta), 0:4 (32:03) Cumiskey (Olimb, Fischbuch), 1:4 (47:19) Moritz Müller (Akeson, Sheppard/4-3), 1:5 (53:48) Ehl (Barta, Flaake).

Strafen: Köln 8, Düsseldorf 10.

Zuschauer: 0.

Schiedsrichter: Kopitz/Schukies.

So geht es weiter: DEG – Eisbären Berlin (Montag, 18.30 Uhr).