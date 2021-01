Düsseldorfer EG im Härtetest gegen den Tabellenführer

Düsseldorf Selbst stark oder die anderen so schwach? Niki Mondt sieht Ansätze für beide Erklärungen, warum die DEG so gut dasteht.

Niki Mondt hat dieser Tage eine Frage gestellt: „Waren wir so gut oder die anderen so schlecht?“, fragte der Manager der Düsseldorfer EG nach zuletzt fünf Siegen in Folge und lieferte die Antwort gleich mit: „Ich denke, es ist ein bisschen von beidem.“ Vor allem die jüngsten drei Spiele in der Deutschen Eishockey-Liga gegen Wolfsburg, Iserlohn und Köln unterstützten diese These. Waren sie doch von einer unerwarteten Souveränität geprägt: 10:3 Tore, fast 60 Prozent Schussanteil bei Fünf-gegen-Fünf, lange Phasen der Dominanz.

Das lag natürlich an einer DEG, die sicher stand, kaum Großchancen zuließ und ihre eigenen nutzte. Hinterher wurde sie stets von gegnerischen Trainern wie Iserlohns Jason O’Leary („Topmannschaft“) oder Kölns Uwe Krupp („in allen Belangen besser“) gelobt. Was aber auch Eigennutz war, bot die angeblich überirdische DEG doch eine willkommene Erklärung für die schwachen eigenen Leistungen.

Duelle mit den Topteams

Wo steht die DEG also wirklich nach neun Spielen? Ist sie langfristig in der Lage, den dritten Platz der DEL-Nordgruppe zu halten oder sogar noch zu klettern? Vielleicht bringt diese Woche etwas Klarheit. Am heutigen Montag (18.30 Uhr) kommen die Eisbären Berlin, am Mittwoch (18.30 Uhr) geht es zu den Fischtown Pinguins. Berlin ist Erster, Bremerhaven Zweiter. Und vor allem sind sie in Form, zuletzt feierten sie jeweils vier Siege aus fünf Spielen.

Mondt definiert die Woche dennoch nicht als ultimativen Gradmesser: „Nach den Spielen gegen Berlin und Bremerhaven wissen wir nur eins: Wie wir gegen Berlin und Bremerhaven gespielt haben. Ob wir gewinnen oder verlieren, bedeutet nicht, dass wir am Ende vor oder hinter denen stehen“, sagt der Manager, der sich aber sicher ist: „Die werden uns alles abverlangen.“

DEG drehte das Spiel

Das gilt besonders am Montag für die Berliner, die erst vor zwei Wochen in Düsseldorf vorbeikamen, schnell 3:0 führten und das Spiel über fast zwei Drittel dominierten. Erst spät wachte die DEG auf, glich noch aus und gewann 5:4 nach Verlängerung. Ein Sieg, der nicht zwingend in die Kategorie „hochverdient“ fiel. Nicht zufällig haben die Eisbären seitdem alles gewonnen – zuletzt auch knapp mit späten Toren 2:0 gegen Bremerhaven. Das war ein Spiel zweier Spitzenteams – ob die DEG sich in der Tabelle langfristig zu ihnen gesellen kann, dafür könnte diese Woche ein erster Fingerzeig sein. (bs)