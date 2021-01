Düsseldorfer EG siegt im Topspiel gegen Berlin

Düsseldorf Gerade im zweiten Drittel war die DEG den Eisbären überlegen. Die Hausherren gewinnen 5:3. Am Mittwoch geht es in Bremerhaven weiter.

Defensive im Spitzenspiel der Deutschen Eishockey-Liga? Darauf haben die Düsseldorfer EG und die Eisbären Berlin gerade im ersten Drittel weitgehend verzichtet. Coast to coast heißt das in Nordamerika – und meint, dass das Spiel hoch und runter lief. Das beste Beispiel war das Tor zum Düsseldorfer 2:2-Ausgleich durch Alexander Barta. Sein Vorlagengeber: Torhüter Mirko Pantkowski. Und die drei Tore zuvor fielen ähnlich. Letztlich gewann die DEG mit 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

„Wir sind gut ins Spiel reingekommen“, sagte Dreifachtorschütze Alex Barta nach dem ersten Drittel gegenüber Magenta-Sport. „Wir wissen, wie gefährlich Berlin in der Offensive ist. Die Gegentore waren unnötig. Da haben wir schlechte Entscheidungen getroffen.“ Schon nach 65 Sekunden hatte Barta die Hausherren in Führung gebracht. Über rechts ging er ins Drittel, zog ab – und der Puck schlug hinter Ex-DEG-Torhüter Mathias Niederberger ein. Die Eisbären blieben die Antwort nicht lange schuldig. Gut drei Minuten später durfte Kris Foucault durchs DEG-Drittel kreiseln, drehte sich vors Tor und traf – immer noch unbehelligt – zum 1:1 (4.). Eine Düsseldorfer Chance in der neunten Minute war der Ausgangspunkt für die Berliner Führung. Niederberger stoppte den Puck, Leo Pföderl nahm die Scheibe auf, lief über das gesamte Eis und tunnelte Pantkowski schließlich mit der Rückhand. Dann fiel jedoch noch das zuvor beschriebene 2:2 durch Barta (10.). Pech für die Gäste: Sie trafen im ersten Abschnitt zweimal das Torgestänge.

Bei Berlin läuft nicht mehr viel zusammen

Im zweiten Drittel lief bei den Gästen nichts mehr zusammen – zudem verletzten sich Mark Olver und Haakon Hänelt. Als schließlich Tobias Eder in der 24. Minute zum 3:2 für die Hausherren erfolgreich war, war der Arbeitstag für Niederberger beendet. Fortan stand Tobias Ancicka zwischen den Berliner Pfosten. Und der U20-Nationalspieler bekam viel zu tun. Seine Vorderleute verloren gegen die Rot-Gelben immer mehr Zweikämpfe, sodass die DEG nun die klar überlegene Mannschaft war. Das nutzte Nicholas Jensen in der 33. Minute, um den Vorsprung auf 4:2 zu erhöhen. „Wir haben schon im ersten Drittel nicht gut gespielt. Wir sind zwar viel gelaufen, aber immer auf die falschen Positionen. Das haben die Düsseldorfer bestraft“, sagte Berlins Frank Hördler nach 40 Minuten.

Wie wichtig es ist, die Zweikämpfe an der Bande zu gewinnen, bewiesen die Eisbären im Schlussabschnitt. Diesmal setzten sie sich wieder durch – kurz darauf schlug der Distanzschuss von Jonas Müller zum 3:4-Anschluss, bei viel Verkehr vor Pantkowski, ein (45.). Im Anschluss entwickelte sich ein intensives Kampfspiel, in dem die Düsseldorfer ihren Vorsprung verteidigten. 20 Sekunden vor dem Ende packte Barta mit seinem dritten Treffer – diesmal ins leere Berliner Tor – mit dem 5:3 den Deckel oben drauf.

Die Statistik:

DEG: Pantkowski (Hane) – Jensen, Cumiskey; Alanov, Olimb, Fischbuch – Ebner, Nowak; Ehl, Barta, Flaake – Zanetti, Johannesen; Karachun, Carey, From – Geitner, Eder, Jahnke.

Berlin: Niederberger (ab 23:06 Ancicka) – Mik, Wissmann; Tuomie, Olver, Foucault – Müller, Ramage; White, Zengerle, Fiore – Hördler, McKiernan; Noebels, Reichel, Pföderl – Espeland; Hänelt, Kinder, Dietz.

Tore: 1:0 (1:05) Barta (Nowak), 1:1 (3:29) Foucault (Tuomie), 1:2 (8:59) Pföderl , 2:2 (9:48) Barta (Pantkowski), 3:2 (23:06) Eder, 4:2 (32:17) Jensen (Alanov, Fischbuch), 4:3 (44:10) Müller (Noebels), 5:3 (59:40) Barta (Fischbuch, Alanov).

Strafen: Düsseldorf 4, Berlin 4.

Schiedsrichter: Kopitz/Schadewaldt.

Zuschauer: 0.

So geht es weiter: Fischtown Pinguins Bremerhaven – DEG (Mittwoch, 18.30 Uhr).