Düsseldorfer EG verbucht Arbeitssieg im Derby

Düsseldorf Vier Tage nach der 1:3-Niederlage gegen den Letzten aus Krefeld, waren die Pinguine erneut zu Gast. Diesmal gewann die DEG mit 3:0.

Die Düsseldorfer EG hat die Krefeld Pinguine nun nicht gerade überrollt, dennoch gelang den diesmal grünen Rot-Gelben die Revanche: Vier Tage nach der 1:3-Niederlage an gleicher Stelle gegen den ebenso gleichen Gegner gewann die Mannschaft von Trainer Harold Kreis das Derby diesmal mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) und beendet damit die drei Spiele andauernde Niederlagenserie in der Deutschen Eishockey-Liga.

Für beide Teams lief es zuvor nicht gerade bestens: Während Schlusslicht KEV gegen Iserlohn eine klare 3:7-Packung bezog, musste sich die DEG in Berlin mit 2:4 geschlagen geben. Dass Krefeld mit einem ordentlichen Schuss Motivation agieren würde, war klar: Nach der üblichen Quarantäne stand erstmals der neue Coach der Pinguine, Clark Donatelli, an der Bande. Die Partie begann aber mit einer Düsseldorfer Großchance: Mathias From war frei durch, scheiterte aber an Torhüter Marvin Cüpper. Mehr und mehr kam aber auch Krefeld ins Spiel und zu Chancen. Die Führung erzielte schließlich aber Charlie Jahnke für die DEG, der nach einer Chance von Tobias Eder ins leere Tor abstaubte. Fortan hatten die Gastgeber das Spiel dann auch besser unter Kontrolle. „Wir haben kein schlechtes Drittel gespielt“, sagte Jahnke in der ersten Pause gegenüber Magenta-Sport. „Jetzt müssen wir aber aufpassen und dürfen nicht die gleichen Fehler machen wie vor vier Tagen. Wenn wir geradlinig spielen, haben wir eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen.“

Karachun erhöht auf 2:0

Nach Chancen für die DEG durch Kyle Cumiskey (22.) und Tobias Eder (24., Pfosten) sowie für Krefeld durch Lucas Lessio (27.) sackte das Niveau der Partie, in der sich einfache Fehler häuften, aber immer stärker ab. Aus diesem Loch befreite sich die DEG schließlich, als Alexander Karachun in der 36. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach eine langen Pass von Nicholas B. Jensen setzte sich der Stürmer auf der linken Seite durch und düpierte Cüpper am kurzen Pfosten. Glück dann aber für Düsseldorf kurz vor der zweiten Pause: Nach einer KEV-Chance von Laurin Braun klärte Ken Andre Olimb die Scheibe vor dem leeren Kasten.

Im Schlussabschnitt war Düsseldorf die bessere Mannschaft, doch beide Mannschaften versäumten es, zu wirklich klaren Chancen zu kommen. Fünf Sekunden vor Ende erzielte Eugen Alanov per Empty-Net-Goal den 3:0-Endstand. Am Ende war ein Arbeitssieg für die DEG. „Wir wollten nach drei Niederlageneinfach wieder gewinnen und unser Spiel durchziehen. Ich denke, das ist uns über einen Großteil des Spiels gelungen“, sagte DEG-Stürmer Tobias Eder.

Die Statistik:

DEG: Pantkowski (Hane) – Zanetti, Nowak; Kammerer, Barta, Flaake – Cumiskey, Jensen; Alanov, Olimb, Fischbuch – Geitner; Karachun, Carey, From – Jahnke, Eder, Ehl.

KEV: Cüpper (Quapp) – Trivellato, Sacher; Laurin Braun, Olson, Karsums – Bindulis, Mass; Schymainski, Blank, Tianulin – Constantin Braun, Gläßl; Niederberger, Postel, Lessio – Bappert; Buncis, Petrakov, Volek.

Tore: 1:0 (13:13) Jahnke (Eder, Fischbuch), 2:0 (35:33) Karachun (Jensen, Zanetti), 3:0 (59:55) Alanov (Karachun/ENG).

Strafen: Düsseldorf 4, Krefeld 6.

Schiedsrichter: Hoppe/Kopitz.

Zuschauer: 0.

So geht es weiter: Grizzlys Wolfsburg – DEG (Mittwoch, 10. Februar, 18.30 Uhr).