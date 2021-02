Düsseldorfer EG verliert auch bei den Eisbären Berlin

Düsseldorf Der Niederlage gegen Krefeld folgt ein 2:4 in der Bundeshauptstadt. Am Freitag geht es erneut gegen die Pinguine.

Nach der Niederlage im Derby musste sich die Düsseldorfer EG im Topspiel der Nord-Gruppe der Deutschen Eishockey-Liga auswärts den Eisbären Berlin geschlagen geben. Das Hauptstadtteam gewann mit 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Am Freitag (18.30 Uhr) spielen die Rot-Gelben erneut gegen die Krefeld Pinguine.

Eines war von vornherein klar: Nur eine der beiden Mannschaften würde sich für das vorherige Spiel rehabilitieren können. So unterlagen die Berliner zuvor den Grizzlys Wolfsburg, während die DEG gegen Schlusslicht Krefeld mit 1:3 gepatzt hatte. Jedoch schien sich weder die diesmal wegen des Weltkrebstages am 4. Februar pink gekleideten Berliner noch die Düsseldorfer allzu lange mit Fehlern von gestern aufzuhalten. Beide Teams boten ein ordentliches Spiel, wobei den Gästen aufgrund des Ausfalls von Bernhard Ebner nur fünf Verteidiger zur Verfügung standen.

Jensen gleicht aus

Die DEG hatte früh im Spiel durch Mathias From ihre erste Chance, der aber nur den Pfosten traf. Die Gäste verpassten auch im Anschluss die Führung, obwohl die Rot-Gelben fast vier Minuten in Überzahl spielten; 13 Sekunden davon gar mit zwei Mann mehr. So fing sich die DEG in der zehnten Minuten die Berliner Führung ein, die DEG-Verteidiger Kyle Cumiskey mit einem Puckverlust hinter dem eigenen Tor einleitete; Kris Foucault sagte brav danke. Kurz darauf stand den Düsseldorfern, diesmal Ken Andre Olimb, erneut der Pfosten im Weg. Doch noch vor der Pause gelang der Ausgleich: In Überzahl schnappte sich Abwehrspieler Nicholas B. Jensen die Scheibe im eigenen Drittel, kurvte bis ganz nach vorne und verwandelte seinen eigenen Abpraller zum 1:1 (16.).

Im zweiten Drittel hatten die Berliner Oberwasser und nutzten dies zur erneuten Führung. Nachdem DEG-Goalie Mirko Pantkowski zweimal gegen Foucault geklärt hatte (25., 28.), war er in der 30. Minute machtlos: Nach einem 2:1-Konter wartete Marcel Noebels, bis Leo Pföderl in Position stand – dessen Direktabnahme schlug im Düsseldorfer Netz ein. Kurz vor der zweiten Pause verhinderte Pantkowski den dritten Gegentreffer – erneut wäre Noebels der Schütze gewesen.

Carey bringt die DEG nochmal ran

Das holten die Berliner allerdings in der 45. Minute nach: Einen Konter verwandelte Foucault zum 3:1 – ganz regulär, auch wenn es in Echtzeit wie Abseits gewirkt haben mag. Die DEG kämpfte sich aber zurück in die Partie, kam zu Abschlüssen und in der 53. Minute auch zum 2:3-Anschlusstreffer, als Matt Carey einen Schuss entscheidend abfälschte. Mit einem Empty-Net-Goal machte Matt White jedoch für die Eisbären alles klar (59.). „Es ist enttäuschend, dass wir so spät aufgewacht sind“, sagte DEG-Stürmer Daniel Fischbusch nach der Partie gegenüber Magenta-Sport.

Die Statistik:

Berlin: Niederberger (Ancicka) – Müller, Ramage; White, Boychuk, Fiore – Hördler, Wissmann; Noebels, Reichel, Pföderl – Espeland, McKiernan; Tuomie, Zengerle, Foucault – Mik; Dietz, Streu, Labrie.

DEG: Pantkowski (Hane) – Cumiskey, Jensen; Alanov, Olimb, Fischbuch – Zanetti, Nowak; Kammerer, Barta, Flaake – Geitner; Karachun, Carey, From – Jahnke, Eder, Ehl.

Tore: 1:0 (9:08) Foucault, 1:1 (15:06) Jensen (Olimb/5-4), 2:1 (29:29) Pföderl (Noebels, Reichel), 3:1 (44:43) Foucault (Zengerle, Noebels), 3:2 (52:03) Carey (Karachun, From), 4:2 (58:50) White (ENG).

Strafen: Berlin 8, Düsseldorf 4.

Schiedsrichter: Köttstorfer/Rohatsch.

Zuschauer: 0.

So geht es weiter: DEG – Krefeld Pinguine (Freitag, 18.30 Uhr).