Düsseldorfer EG verpasste den Sprung an die Spitze

Düsseldorf Im Topspiel bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven führte die Düsseldorfer EG schon mit 3:1, verliert aber mit 3:4.

Die Düsseldorfer EG hat den Sprung an die Spitze der Gruppe Nord in der Deutschen Eishockey-Liga verpasst. Durch die 3:4 (1:1, 2:0, 0:3)-Niederlage im Topspiel bei den Fischtown Pinguins konnte das Team von Trainer Harold Kreis die Bremerhavener nicht vom ersten Platz verdrängen.

Im ersten Drittel bot die DEG eine offensiv eine starke Partie, konnten sich aber in der fünften Minute bei Torhüter Hendrik Hane bedanken, der einen Alleingang der Hausherren stoppte. Dass die Norddeutschen über eine starke Offensive verfügen, zeigte sich in der zwölften Minute, als Ziga Jeglic ein Powerplay zum 1:0 für Bremerhaven nutzte. Kurz darauf trafen die Pinguine die Latte. Doch knapp fünf Minuten später glich DEG-Topstürmer Daniel Fischbuch aus, der einen Fehler von Tomas Pöpperle bestrafte. Der Bremerhavener Torhüter wollte die Scheibe hinter seinem Tor stoppen, verlor sie an Ken-Andre Olimb, der sie vor das Tor brachte, wo sie Fischbuch ins quasi leere Tor drosch. Pinguin-Stürmer Ross Mauermann versuchte noch vergeblich zu retten, was nicht mehr zu retten war. „Das war eine Super-Vorarbeit von Kenny“, freute sich Fischbuch nach dem ersten Drittel gegenüber Magenta-Sport. „Wir haben heute aber nur drei Reihen. Wir müssen clever spielen.“

Als Spitzenreiter ins letzte Drittel

Gesagt, getan – zumindest im zweiten Abschnitt. Denn die DEG nutzte nun zwei Powerplays, um mit 3:1 in Führung zu gehen. Im 4:3-Powerplay tunnelte der Ex-Bremerhavener Nicholas B. Jensen den Pinguin-Schlussmann (25.), der auch beim dritten Tor der Gäste nicht gut aussah, als der Schuss von Alexander Barta in 5:4-Überzahl auf der kurzen Seite einschlug (32.). Es hätte für die Gastgeber sogar noch schlimmer kommen, denn Fischbuchs Distanzschuss ließ zuvor noch den Pfosten klingeln (29.). Hätte die DEG auch noch ihr drittes Powerplay kurz vor der zweiten Pause genutzt – das Spiel wäre wohl entschieden gewesen. Jedenfalls ging die DEG in der „Blitz-Tabelle“ als Spitzenreiter ins letzte Drittel.

Bemerkenswert war der 2:3-Anschlusstreffer der Norddeutschen: Denn Jan Urbas musste zunächst auf der Bank behandelt werden, weil er von einem Schuss seines Mitspielers Stanislav Dietz im Gesicht getroffen wurde. Kaum war er wieder dabei, schoss er in Überzahl aufs Düsseldorfer Tor, Miha Verlic fälschte ab – und drin war das Ding (43.). Dass sich die DEG kurz darauf eine erneute Strafzeit einhandelte, dürfte Coach Kreis mächtig geärgert haben, denn Bremerhavens nutzte dies zum 3:3-Ausgleich (46.) durch Mitch Wahl, der mithilfe der Kufe von Düsseldorfs Verteidiger Marco Nowak erfolgreich war. Bremerhaven blieb im Vorwärtsgang – und Wahl drehte die Partie mit einem Traumtor: Er bekam die Scheibe vor Hane, drehte sich, spielte sich dabei den Puck durch die eigenen Beine und traf zur 4:3-Führung (51.).

Die Statistik:

Bremerhaven: Pöpperle (Maxwell) – Dietz, Fortunus; Urbas, Jeglic, Verlic – Moore, Eminger; Wahl, Quirk, Andersen – Alber, Krogsgaard; Uher, McMillan, Mauermann – Stowasser; Sykora, Gläser, Reisnecker.

DEG: Hane (Pantkowski) – Cumiskey, Jensen; Alanov, Olimb, Fischbuch – Ebner, Nowak; Ehl, Barta, Flaake – Zanetti, Johannesen; Eder, Carey, From – Geitner; Jahnke.

Tore: 1:0 (11:39) Jeglic (Dietz, Wahl/5-4), 1:1 (16:26) Fischbuch (Olimb, Alanov), 1:2 (24:09) Jensen (Fischbuch, Hane/4-3), 1:3 (31:10) Barta (Nowak/5-4), 2:3 (42:57) Verlic (Urbas, Dietz/5-4), 3:3 (45:30) Wahl (Dietz, Jeglic/5-4), 4:3 (50:06) Wahl (Quirk, Andersen).

Strafen: Bremerhaven 8, Düsseldorf 8.

Schiedsrichter: Kopitz/Schukies.

Zuschauer: 0.

So geht es weiter: DEG – Krefeld Pinguine (Montag, 1. Februar, 20.30 Uhr).