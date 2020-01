Düsseldorf. In einem schwachen DEL-Spiel gewinnt die DEG mit 2:1 bei den Schwenninger Wild Wings. In der 57. Minute gelingt Maxi Kammerer der Siegtreffer.

Ein Pflichtsieg – nicht mehr: DEG siegt 2:1 in Schwenningen

Pflichtsiege sind so eine Sache. Wie der Name es vermuten lässt, handelt es sich um Partien, die die eine Mannschaft gewinnen sollte. Oft genug geht das aber schief. „Gerade seit dem Trainerwechsel arbeiten die wie die Tiere“, sagte DEG-Stürmer Tobias Eder gegenüber Magentasport über das Schlusslicht der Deutschen Eishockey-Liga, die Schwenninger Wild Wings. Während es für die Düsseldorfer EG um Platz sechs und damit die direkte Viertelfinalqualifikation geht, wollen die Schwäne nur einfach nicht Letzter werden. Im kommenden Jahr wäre das gleichbedeutend mit dem wieder eingeführten Abstieg. Für die DEG ging es so gerade eben gut aus – sie gewann mit 2:1 (0:1, 0:0, 2:0). Ein Pflichtsieg eben.

Unterzahl nach 15 Sekunden

Schon nach 15 Sekunden fanden sich die Düsseldorfer in Unterzahl wieder. Daraus konnten die Wild Wings kein Kapital schlagen – erst als die Gäste wieder komplett waren, hatte Jordan Caron eine Riesenchance für Schwenningen (3.). Kaum vollzählig kassierte die DEG die nächste Strafe – und nun wurden die Gäste gefährlicher, nutzten ihre Gelegenheiten aber nicht. Im Gegenteil: Die Wild Wings handelten sich einen Unterzahlkonter ein, den Tobias Eder allerdings zu schwach abschloss. Bitter wurde es in der 15. Minute: An der Bande gewann Düsseldorfs Ken-Andre Olimb einen Zweikampf in der Defensivzone, spielte dann einen millimetergenauen Pass – in die Kelle des Schwenningers Mike Blunden, der mit der Rückhand vollendete. Sekunden vor dem Ende des Drittels verhinderte DEG-Torhüter Mathias Niederberger gar einen 0:2-Rückstand.

„Das war nicht nur offensiv zu wenig“, meinte Eder. „Im zweiten Drittel war es dann etwas besser.“ Aber auch wirklich nur um Nuancen. Denn die DEG machte viel zu wenig, um den Wild Wings gefährlich zu werden. Eine Überzahlsituation ab der 26. Minute verpuffte völlig wirkungslos. In der 30. Minute hatte Olimb zwar eine gute Gelegenheit – er scheiterte aber ebenso wie Alex Barta sechs Minuten später aus noch besserer Position. Gut für die Düsseldorfer, dass das Schlusslicht aus Schwenningen nicht viel konsequenter agierte als die Rot-Gelben – die Fehlerquote war auf beiden Seiten immens hoch. „Jetzt müssen unsere besten 20 Minuten kommen“, sagte Eder daher nach dem Ende des zweiten Drittels.

Zwei Tore im Schlussdrittel

45 Sekunden nach Wiederbeginn erfüllte ihm Luke Adam den Wunsch und erzielte den Ausgleich für die DEG. Doch Sicherheit gab dieser Treffer den Gästen dennoch nicht. So hatten die Wild Wings fünf Minuten später zwei Topchancen auf die erneute Führung – gut also, dass Niederberger mal wieder eine gute Leistung im Düsseldorfer Tor bot. Etwas mehr als drei Minuten vor dem Ende sorgte Maxi Kammerer dann doch für die Entscheidung zugunsten der DEG. Er vollendete einen Alleingang zum 2:1-Endstand für Düsseldorf.