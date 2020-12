Erstes Heimspiel für die Düsseldorfer EG nach Weihnachten

Düsseldorf In der Deutschen Eishockey-Liga greift die Düsseldorfer EG am 27. Dezember gegen Bremerhaven wieder ins Geschehen ein.

Düsseldorf. Es wird hektisch diese Saison, war vor ein paar Wochen zu hören und zu lesen. Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) musste ihren Start wegen der Pandemie ja in den Dezember verschieben, da werden die Teams wohl alle zwei, drei Tage aufs Eis müssen. Nun ist der Spielplan da, aber von Hektik keine Spur. Was einerseits daran liegt, dass die DEL ihre Hauptrunde von 52 auf 38 Spieltage verkürzt hat. Andererseits ist sie von ihrem alten Freitag-Sonntag-Rhythmus abgewichen, feste Spieltage gibt es nicht mehr, jeden Tag sind ein paar Spiele. Pro Team aber bislang nicht mehr als zwei pro Woche.

Wenn die DEG also am Sonntag (19.30 Uhr) in ihr erstes Heimspiel der Saison gegen die Fischtown Pinguins geht, ist der Auftakt in Köln zehn Tage her. Und damit auch der erste Saisonsieg, nachdem dennoch nicht alle wunschlos glücklich waren. Hatte die DEG in den Schlussminuten doch eine Zwei-Tore-Führung verschenkt und erst im Penaltyschießen gewonnen. Aber man darf ja nicht vergessen, dass der neue Kader erst seit November gemeinsam trainiert.

Nur Svensson fällt bei der DEG aus

Umso wichtiger ist nun die verhältnismäßig lange Pause zwischen den ersten Saisonspielen. Da kann die DEG nicht nur an den Automatismen arbeiten, es ist auch genug Zeit, damit nahezu alle Ausfälle zurückkehren. Bis auf Mittelstürmer Victor Svensson ist das Team nun komplett, 22 Mann sind da, sogar einer zu viel für den Spielberichtsbogen, Trainer Harold Kreis muss einen draußen lassen.

Sicher nicht gelten wird das für den neuen Verteidiger Kyle Cumiskey, der vor dem Köln-Spiel noch Trainingsrückstand hatte. Vom erfahrenen Kanadier erhoffen sie sich an der Brehmstraße vor allem, dass er das bislang mäßige Aufbauspiel aus der eigenen Zone ankurbelt. Ähnlich viel verspricht sich Kreis von Matt Carey, der in den vorderen Sturmreihen eingeplant ist, zuletzt aber am 2. Dezember im Vorbereitungsturnier spielte.

Beim 2:3 gegen Bremerhaven deutlich unterlegen

Da passt seine Rückkehr gleich doppelt gut: Erstens erzielte der 28-jährige Kanadier an dem Tag sein erstes Tor im DEG-Trikot, zweitens ging es auch damals gegen Bremerhaven. Careys Tor war allerdings einer der wenigen Lichtblicke. Die DEG war deutlich unterlegen. Das 2:3 spiegelte die Kräfteverhältnisse längst nicht wider. Auch den ersten Turniervergleich mit den Norddeutschen verlor die DEG, war damals aber nicht komplett.

So will DEG-Trainer Kreis den Ergebnissen aus den Testspielen nicht zu viel Bedeutung bei messen: „Ich erwarte am Sonntag eine ganz andere Intensität.“ Das habe man bereits an den ersten Tagen der neuen Saison erkannt. Tage übrigens, die in Bremerhaven für wenig gute Laune sorgten. Zum DEL-Auftakt gab es zwei Niederlagen gegen Berlin und Köln. Allerdings sollte man auch da nicht zu viel hineininterpretieren, beide Spiele waren eng. Und nichts anderes ist auch für den Sonntag zu erwarten.