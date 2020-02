Düsseldorf. Fortuna Düsseldorfs neuer Cheftrainer Uwe Rösler gibt sein erstes großes Interview in Düsseldorf und spricht dabei nicht nur über Fußball.

Fortuna-Coach Rösler: „Wir Trainer sind Adrenalin-Junkies“

Mehr als 20 Jahre verbrachte Uwe Rösler in England und Skandinavien. Nun ist der gebürtige Thüringer zurück in Deutschland – als Trainer von Fortuna Düsseldorf. Die lange Zeit im Ausland hat den 51-Jährigen geprägt. Ab und an macht Rösler eine kurze Pause und überlegt, denn sein Sprachzentrum ist noch auf Englisch gepolt.

Herr Rösler, sollen wir das Interview auf Deutsch oder lieber auf Englisch führen?

Rösler Auf Deutsch natürlich. (lacht) Aber ich weiß, worauf Sie anspielen: Sie müssen mir schon verzeihen, wenn ich ab und zu ein paar englische Begriffe einstreue.

Sie sind eine Woche hier. Wie ist Ihr erster Eindruck?

Es ist unheimlich viel passiert. Aber das ist ja genau das, weswegen ich Fußballtrainer bin. Das Adrenalin bekommst du ja im normalen Leben gar nicht. Wir Trainer sind Adrenalin-Junkies.

Was haben Sie bisher gelernt?

Dass Fortuna ein sehr energiereicher Fußballklub mit großem Medieninteresse ist. Dass sie unheimlich unterstützende Fans hat, auch außerhalb des Stadions. Und eine Mannschaft, die – wie mein Vorgänger Friedhelm Funkel schon gesagt hat – unheimlich gut mitzieht, offen für neue Dinge ist und trotz des Drucks auch Spaß entwickelt hat.

Funkel hat stets betont, wie überzeugt er vom Klassenerhalt sei. Konnten Sie diese Überzeugung auch schon gewinnen?

Ich hätte das Angebot nicht angenommen, wenn ich nicht daran glauben würde, dass wir es schaffen können.

Ist es in Fortunas Situation sogar besser, wie in Lautern ein Spiel zu drehen, das aus dem Ruder zu laufen droht, als es durchweg zu dominieren?

Wenn wir unsere schnelle Führung hätten ausbauen können, hätte uns das auch gut getan. Aber für die Moral und den Teamgeist war es so, wie es gelaufen ist, das Beste, was uns passieren konnte.

Sie haben direkt Bekanntschaft mit dem Videobeweis gemacht. Im Pokal dann die Gelbe Karte gesehen. Das kennen Sie aus Skandinavien und England nicht.

In England ist es ein ganz anderes Verhältnis zwischen Spielern, Trainern und Schiedsrichtern. Es ist ruppiger, aber auch freundschaftlicher. Es gibt keinen, der sich autoritär aufführt. Die Grenzen sind einfach ein bisschen weiter – in der Zweikampfführung, aber auch in der Kommunikation. Sie wollen die Emotionen nicht bremsen.

Irgendwie schwebt der Geist von Friedhelm Funkel noch über dem Klub. Haben Sie das so geahnt?

Ich wusste schon, was Friedhelm generell für eine Karriere hingelegt und was er speziell bei Fortuna erreicht hat. Und dass er auch aus der Region kommt und mit den Fans eng vernetzt ist. Ich bin aber sehr dankbar, dass ich von allen hier so gut aufgenommen wurde. Ich habe das Gefühl, dass mir jeder eine Chance gibt, und ich hoffe, dass ich das zurückzahlen kann.

Wird diese Büchse irgendwann geschlossen sein?

Friedhelm hat so viele Erfolge gefeiert, da kann man diese Büchse gar nicht schließen. Aber das Rad dreht sich immer weiter, und das Wichtigste in einem Fußballverein ist immer der Ist-Zustand. Friedhelms Verdienste werden hier dennoch immer gewürdigt werden.

Haben Sie schon ein wenig Zeit gehabt, die Stadt kennenzulernen?

Gar nicht leider. Ich bin einmal mit meinem Sohn spazierengegangen und habe einen Kaffee getrunken. Sonst nur Trainingsgelände und abends Hotel. Aber ich beschwere mich nicht, es ist das, was ich wollte.

2003 wurde bei Ihnen ein Krebsgeschwür in der Brustgegend entdeckt. Sie haben den Krebs besiegt. Wie gehen Sie damit jetzt um?

Die beste Medizin ist, wenn ich solchen Stress habe wie jetzt. Dann habe ich keine Zeit, um darüber nachzudenken. Ich versuche mich bestmöglich zu ernähren und Sport zu machen, wenn ich Zeit habe. Ich achte auf meine Gesundheit, genieße aber auch das Leben.

Hat diese Zeit ihren Blick aufs Berufsleben verändert?

Nein. Es hat mich mehr in Bezug auf meine Familie verändert. Ich hoffe, ich bin ein besserer Ehemann und ein besserer Vater.

Wenn Trainer Adrenalin-Junkies sind – schlägt sich das auch in einem Hobby nieder?

Ja, Golf (lacht). Aber es gibt einem schon viel, wenn man einen Ball 200 Meter raushaut. Dazu kommt der soziale Aspekt. Ich umgebe mich immer mit Leuten. Und dann spielt der Wettbewerbscharakter eine Rolle. Ich will immer gewinnen – auch gegen meinen Sohn.

Bernd Jolitz und Patrick Scherer führten das Gespräch.