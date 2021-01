Fortuna Düsseldorf blamiert sich bei Schlusslicht Würzburg

Düsseldorf Nach neun Spielen ohne Niederlage verliert Fortuna Düsseldorf beim bis dato abgeschlagenen Zweitliga-Schlusslicht Würzburger Kickers.

Uwe Rösler sollte am Tag seines einjährigen Dienstjubiläums als Fortuna-Trainer Recht behalten. Von den vielen zurückliegenden Spielen, so meinte er, sei dieses gegen Schlusslicht Würzburger Kickers das schwerste. Sein Ansatz ist verständlich: Alle erwarten, dass Aufstiegskandidat Fortuna Düsseldorf bei einer Mannschaft, die bislang erst neun Punkte in der 2. Fußball-Bundesliga ergattert hat, sicher gewinnt. Doch die Kickers kämpfen ums sportliche Überleben, machen dies zudem auf einem Platz, der dem Schimpfwort eines Ackers beinahe schon Unrecht antut. Und tatsächlich gewann Würzburg mit 2:1 (1:1).

Fortuna ließ zu viele Chancen aus

Dabei ließ es sich gut an für die Fortuna, bei der diesmal Alfredo Morales und Kenan Karaman eine verdiente Pause bekamen – was die Startelf anging. Die Fortuna ließ zunächst zwar viele Chancen ungenutzt – eine der klarsten schon in der achten Minute, als Thomas Pledl viel zu lange brauchte, um einen Ball völlig frei für Würzburgs Keeper Hendrik Bonmann anzunehmen, sodass der Abschluss mit halbgar noch nett umschrieben ist. Aber dennoch: die Fortuna war die klar bessere Mannschaft. Und das ließ sich nach 25 Minuten auch in Zahlen formulieren. Rouwen Hennings erzielte das völlig verdiente 1:0, nachdem Kevin Danso den Ball nach einer Ecke zum Torjäger gebracht hatte. Im Anschluss schlich sich das Gefühl ein, dass kaum noch etwas anbrennen würde. Denn Würzburg fand zunächst gar keinen Zugriff mehr, die Fortuna war völlig souverän, ließ aber weitere Chancen –etwa durch Edgar Prib (28.) und Luka Krajnc (40.), der die Latte anköpfte, aus. Und was passierte? Eine Unachtsamkeit, ein Ballverlust – und Ridge Munsy traf zum 1:1 für Würzburg, obwohl die Fortuna in dieser Situation sogar eine personelle Überzahlsituation für sich beanspruchen konnte.

Nach dem Seitenwechsel wurde es für die Fortuna gar noch bitterer. Denn weiterhin ließen die Gäste ihre Torchancen liegen – etwa als Rouwen Hennings den Ball zu Dawid Kownacki brachte, der aber nichts daraus machte (58.). Und Würzburg? Die Gastgeber schlugen erneut nach einem Konter zu. Wieder traf Ridge Munsy, diesmal nach einem schön getimten Pass von Marvin Pieringer (67.). Die Fortuna rannte nun an, war aber offen für weitere Konter, ohne selbst allzu oft gefährlich zu werden. So hatten die Fortunen Glück, als Pieringer den Ball nach einer Munsy-Flanke weit übers Tor drosch (81.). In der Schlussphase der Partie wirkte es eher so, als würde Würzburg hinten liegen, denn die Kickers verteidigten nach vorne, verpassten aber durch Pieringer abermals die Entscheidung (89.).

So endete eine neun Spiele andauernde Serie ohne Fortuna-Niederlage – und Trainer Uwe Rösler bewies prophetische Gaben. Aber darauf hätte er sicher gut verzichten können.

Würzburger Kickers – Fortuna Düsseldorf 2:1 (1:1)

Würzburg: Bonmann – Feltscher, Douglas, Strohdiek, Feick (82. Ronstadt) – Hägele, Sontheimer, Hasek (88. Meisel), Lotric – Pieringer (90. Maierhofer), Munsy.

Fortuna: Kastenmeier – Zimmermann, Hoffmann, Danso, Krajnc (82. Klarer) – Sobottka (82. Hartherz), Prib (61. Morales), Pledl (61. Karaman), Klaus (76. Ofori) – Hennings, Kownacki.

Tore: 0:1 Hennings (25.), 1:1, 2:1 Munsy (41., 67.).

Gelbe Karten: Maierhofer (als Ersatzspieler), Munsy, Feick, Hägele – Pledl, Hoffmann (5., gesperrt).

Schiedsrichter: Schmidt (Stuttgart).

Zuschauer: 0.

So geht es weiter: 2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf – Holstein Kiel (Montag, 8. Februar, 20.30 Uhr).