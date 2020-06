Fortuna Düsseldorf: Doppelpacker Hennings hadert mit dem 2:2

Seine zwei Treffer konnten die Miene von Rouwen Hennings nach dem Schlusspfiff nicht erhellen. „Das war wieder ein Spiel, aus dem wir mehr hätten mitnehmen können, wenn nicht sogar müssen“, ärgerte sich der Fortuna-Angreifer nach dem 2:2 (1:1) gegen die TSG Hoffenheim. „Müssen“, das traf es dann tatsächlich eher. Am Ende brach den Düsseldorfern nicht nur die fehlende Kreativität im letzten Drittel gegen mit Mann und Maus verteidigende Gäste das Genick, sondern auch zwei völlig vermeidbare Gegentore.

Posch kommt frei zum Schuss

Das 1:1 kassierten die Hausherren nach einem Standard, als Stefan Posch niemals so frei am langen Pfosten auf das Tor hätte schießen dürfen. Der zweite Gegentreffer fiel nach einem Hoffenheimer Konter, als die Fortuna-Defensive eigentlich schon wieder geordnet war, aber viel zu zögerlich eingriff. „In Überzahl geraten wir in Rückstand. Da müssen wir uns schon selbst den Vorwurf machen“, gestand auch Kaan Ayhan ein.

„Wir haben uns für eine gute Leistung wieder nicht so belohnt, wie wir es gebraucht hätten“, haderte Hennings mit dem Resultat. „Die Spiele werden weniger, wir brauchen Punkte. Wir haben jetzt zwei starke Gegner, gegen die wir in der Hinrunde keine Chance hatten“, so der Fortuna-Angreifer mit Blick auf die beiden Partien gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag und anschließend in Leipzig.