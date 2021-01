Fortuna Düsseldorf: Emmanuel Iyoha ist in Aue nicht dabei

Düsseldorf Muskuläre Probleme zwingen Emmanuel Iyoha zu einer Zwangspause. Damit kann er Fortuna Düsseldorf gegen seinen Ex-Club nicht helfen.

Es ist eine Woche, die Emmanuel Iyoha so schnell nicht vergessen wird. Am vergangenen Montag stand er in Braunschweig nach 1338 Tagen wieder im Fortuna-Dress auf dem Platz. Anschließend verlängerte er seinen Vertrag am Dienstag um drei weitere Jahre bis 2024. Eine Rückkehr als Spieler nach Aue bleibt ihm zumindest an diesem Wochenende verwehrt. Wegen muskulärer Probleme muss er eine Zwangspause einlegen und kann dem Team am Samstag (13 Uhr) im Auswärtsspiel gegen den FC Erzgebirge Aue nicht helfen, für den er 2018/19 auf Leihbasis gespielt hatte.

„Diese Woche wird mir dennoch positiv in Erinnerung bleiben“, sagt Iyoha. „Emma“ – wie ihn seine Mitspieler nennen – hat schon ganz andere Prüfungen bestanden. Nichtsdestotrotz nähert sich der 23-Jährige allmählich wieder dem Leistungsniveau seiner Mitspieler an. Ob das überhaupt möglich ist, war lange Zeit nicht klar. Denn Iyoha hatte sich mit dem Epstein-Barr-Virus infiziert. Die Folge: Pfeiffersches Drüsenfieber. Alle Aktivitäten mussten auf ein Minimum heruntergeschraubt werden. „Alles war eine Belastung für den Körper. Das Aufstehen, der Gang zur Toilette, einfach alles. Das war echt schwierig für mich“, sagt er. Hinzu kamen noch einige Horrorgeschichten von Menschen, die sich nie wieder wirklich von dieser Erkrankung erholt haben.

Monatelange Pause

Nach zwei Monaten konnte er sich zum ersten Mal wieder sportlich betätigen. Nochmal zwei Monate später ging es dann für ihn wieder richtig auf den Platz. „Das war mein zweites Debüt für Fortuna“, sagt er. „Diese positive Aufregung ist toll. Selbst auf dem Platz zu stehen – das kann man mit nichts auf der Welt ersetzen.“

Nur einen Tag später wurde dann auch die Vertragsverlängerung final fixiert. Iyoha bleibt damit seinem Heimatklub treu. Seine Ziele? „Das ist klar: Ich will mein erstes Tor für Fortuna schießen“, sagt er grinsend. Noch etwas Geduld muss er haben. (gic/pabie)