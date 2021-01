Fortuna Düsseldorf: Espanyol buhlt um Dawid Kownacki

Düsseldorf Erst ein Tor in Aue geschossen, nun vor dem Absprung? Fortunas Dawid Kownacki soll das Interesse von Espanyol Barcelona geweckt haben.

Dawid Kownacki ist von vielen schon als Fehleinkauf abgestempelt worden. Weil er lange nicht nachweisen konnte, weshalb man ihn geholt hat. So einfach ist es manchmal in diesem Geschäft. Wenn du nicht liefern kannst, bist du irgendwann weg vom Fenster. Aber die Geschichte von Kownacki hat es verdient, dass man zumindest etwas genauer hinschaut. Der polnische Nationalstürmer von Fortuna Düsseldorf ist ein junger Mann mit großen Träumen, der immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde. Noch vor kurzem zwang ihn das Coronavirus zu einer längeren Auszeit.

In Aue hat er eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er bereit ist, wenn man auf ihn setzt. Im Erzgebirge hat er beim 3:0 seinen dritten Saisontreffer bei elf Einsätzen erzielt. In der Hackordnung rangiert er eigentlich hinter Kenan Karaman und Rouwen Hennings. Doch Cheftrainer Uwe Rösler wird immer öfters auf Rotation setzen und somit auch der polnische Nationalstürmer seine Chance bekommen.

Von Genua nach Düsseldorf

Er war 2019 für eine Rekordsumme von 6,7 Millionen Euro von Sampdoria Genua nach Düsseldorf gewechselt. Und nun? Könnte er bereits in diesem Winter weiterziehen? Polnische Medien berichten, der spanische Klub Espanyol Barcelona würde kräftig an dem Angreifer baggern. Es soll eine Ausleihe mit Kaufoption im Gespräch sein.

Dem Vernehmen nach gab es bisher maximal ein zartes Vortasten in der Personalie. Von einem ernsthaften Angebot und damit verbunden gesteigertem Interesse kann keine Rede sein. „Solche Spekulationen interessieren uns eigentlich auch nicht so sehr“, sagt Vorstand Klaus Allofs. „Fortuna hat sich damals finanziell sehr weit aus dem Fenster gelehnt, um Dawid zu holen. Wir sehen auch weiter ein großes Talent in ihm und wollen ihm helfen, alle seine Fähigkeiten auszuspielen. Wir haben mit ihm intensive Gespräche geführt und ihm aufgezeigt, was wir mit ihm vorhaben.“

„Sehr, sehr, sehr glücklich“

Dass auch Kownacki selbst noch einiges vorhat, machte er am Samstag deutlich. Unter anderem mit einer dreifachen Bekräftigung. „Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich“, sagte der 23-Jährige – übrigens in seinem immer besser werdenden Deutsch, das er bei Fortunas Integrationsbeauftragter Kamila Benschop fleißig lernt. In Aue antwortete er sogar auf Deutsch, obwohl ihm die Frage auf Englisch gestellt wurde; durchaus ein Zeichen seiner Motivation. „Es war ein Superpass von Alfie Morales vor meinem Tor, genau wie der bei meiner zweiten großen Chance von Shinta Appelkamp. Schade, dass der Torwart da eine Superparade gezeigt hat.“

Aber gar zu sehr wollte der teuerste Einkauf der Fortuna-Geschichte (6,7 Millionen Euro Ablöse an Sampdoria Genua) dann doch nicht auf die eigene Bilanz schauen. „Viel wichtiger ist, dass wir heute gewonnen haben“, ergänzte Kownacki. „Und für mich persönlich war es nach meiner Krankheit und den Verletzungen sehr wichtig, mal wieder 70 Minuten spielen zu dürfen.“ Und das auch noch sehr stark, da noch einige gefährliche Offensivszenen von dem jungen Familienvater ausgingen.

Ansage an die Konkurrenz

Zum Abschluss machte Klaus Allofs noch eine deutliche Ansage an die Konkurrenz: „Wir sind kein Verkaufsverein. Natürlich werden wir, wann immer es aus unserer Sicht sinnvoll ist, auch Veränderungen im Kader durchführen, aber an erster Stelle steht die Entwicklung des Teams. Wir wollen im Kampf um den Aufstieg mehr als nur ein Wörtchen mitreden. Dazu brauchen wir gute Spieler. Dawid ist einer davon.“ Nach den vielen Rückschlägen der vergangenen Monate wird Kownacki es gern gehört haben. (gic/jol)