Fortuna Düsseldorf gibt gegen Hertha ein 3:0 aus der Hand

Es sah nach einem Gala-Abend aus. Exakt an dem Tag, als die Verlängerung des Vertrages von Drittligist KFC Uerdingen als Zweitnutzer der Merkur-Spiel-Arena verkündet wurde, schickten sich die Bundesliga-Fußballer von Fortuna Düsseldorf an, mit einem überragenden Auftritt gegen Hertha BSC mal so richtig zu zeigen, wer der Herr im Stockumer Haus ist. Doch der 3:0-Halbzeitvorsprung war ein trügerischer: Nach dem Wechsel kamen die bis dahin konfusen Berliner Gäste unverhofft zurück ins Spiel und nahmen am Ende noch beim 3:3 einen Punkt mit. Nichts war es mit dem zeitweiligen Sprung auf den rettenden 15. Tabellenplatz für die Fortuna.

Am Ende bedient: Fortuna-Trainer Uwe Rösler. Foto: Lukas Schulze / Bongarts/Getty Images

Während Gästetrainer Alexander Nouri gegenüber der 0:5-Pleite gegen den 1. FC Köln sieben Änderungen in der Startelf vorgenommen und unter anderem den Ex-Düsseldorfer Dodi Lukebakio in diese befördert hatte, agierte die Fortuna unverändert im Vergleich zum 2:0 beim SC Freiburg – und diese Kontinuität erwies sich zunächst als das bessere Konzept. Schon nach sechs Minuten spielte Kevin Stöger einen langen Ball aus der eigenen Hälfte auf Kenan Karaman, der von Lukas Klünter praktisch nicht attackiert wurde und den ebenfalls neu ins Team gekommenen Hertha-Keeper Thomas Kraft ganz locker tunnelte – das 1:0. Vier Minuten später lenkte dessen Fortuna-Pendant Florian Kastenmeier einen Schuss von Krzysztof Piatek zur Ecke. Die brachte den Gästen nichts ein, führte aber stattdessen zu einem Düsseldorfer Konter. Matthias Zimmermann schickte Erik Thommy auf den linken Flügel, der den an dieser Stelle völlig falsch aufgehobenen Lukebakio stehen ließ und die Kugel halb ausrutschend ins rechte Eck schlenzte.

Karaman trifft kurz vor der Pause

Das Team von Trainer Uwe Rösler kontrollierte anschließend die Partie. Erst nach einer guten halben Stunde kam Hertha ein wenig auf und dann auch erneut durch Piatek zu einer Großchance. Kastenmeier ließ sich aber nicht tunneln und klärte den Schuss des Polen wieder zur Ecke. Als es schien, dass es mit einem 2:0 in die Kabinen ginge, schlugen die Fortunen noch einmal zu. Nach starker Vorarbeit von Thommy und Zimmermann stand Karaman völlig frei am Elfmeterpunkt und schoss zum 3:0 ein.

War’s das? In den Köpfen der Fortuna-Spieler womöglich schon. Die Devise schien, den Vorsprung nun nach Hause zu schaukeln. Uwe Rösler nahm nach 63 Minuten auch schon mal den Doppel-Torschützen Karaman vom Feld. Augenblicke später nahm das Unheil aber seinen Lauf: Eine recht harmlose Hereingabe von Vladimir Darida lenkte Erik Thommy per Hand über die eigene Torlinie. Hertha war zurück im Spiel und blieb am Drücker. Schon zwei Minuten danach überwand Matheus Cunha Kastenmeier mit einem Flachschuss zum Anschluss – das endgültige Signal zur Wende. Als Kastenmeier in der 74. Minute bei einer Rettungstat weniger den Ball als Piatek traf, war es soweit: Der Stürmer legte sich selbst die Kugel auf den Elfmeterpunkt und erzielte den Ausgleich. Zwar traf die Fortuna danach noch einmal, doch das vermeintliche 4:3 durch Nana Ampomah wurde wegen Abseits nicht anerkannt.