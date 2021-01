Fortuna Düsseldorf punktet gegen Spitzenreiter HSV

Duisburg Fortuna Düsseldorf begegnet als Vierter dem Zweitliga-Tabellenführer aus Hamburg auf Augenhöhe. Heraus kam ein verdientes 0:0.

Ein Chancenfeuerwerk war es nicht gerade zum Rückrundenauftakt – doch Fortuna Düsseldorf dürfte mit dem 0:0 im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Tabellenführer Hamburger SV gut leben können. Schließlich ging das Hinspiel noch 1:2 verloren, was den schlechten Saisonstart der Rot-Weißen einleitete. Diesmal war es das von Trainer Uwe Rösler angestrebte Spiel auf Augenhöhe.

Immerhin ein Ziel konnte Fortuna Düsseldorf in der ersten Halbzeit verwirklichen: Gefährliche Abschlüsse von Simon Terodde, dem Toptorjäger der 2. Bundesliga in Diensten des HSV, aus dem Sechzehner heraus, gab es nicht. Überhaupt war die erste Halbzeit des Topspiels nicht gerade reich an Höhepunkten – was aber nicht heißt, dass die beiden Teams ein schlechtes Spiel gemacht hätten. Fortuna war gegen den Spitzenreiter allerdings defensiver eingestellt als anders herum der HSV. Ein weiteres Ziel war es, den Hanseaten nicht zu viel Ballbesitz zu geben. Das gelang freilich nicht uneingeschränkt und brachte auf Düsseldorfer Seite nicht so viel Gefahr wie anders herum beim HSV, der durchaus immer wieder in Tornähe und zu Abschlüssen kam. Gegen den Ball versuchte die Fortuna, es dem HSV mit zwei eng beieinander stehenden Ketten schwer zu machen, mit Tempo in Richtung des Strafraums zu gelangen. Waren die Gäste jedoch dort, war Konzentration angesagt. Gefährlich wurde es in der 19. Minute, als Sonny Kittel den Ball hoch über die Fortuna-Abwehr vors Tor brachte, wo Khaled Narey versuchte, ihn mit dem Kopf zu erwischen und so Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier irritierte. Sieben Minuten später wurde es kniffelig, als es im Fünfmeterraum zu einem Missverständnis von Alfredo Morales und Kastenmeier kam – doch Morales konnte vor dem Hamburger Jeremy Dudziak den in Richtung Tor kullernden Ball noch klären. Erstmals so richtig in Tornähe kam die Fortuna in der 35. Minute durch Kenan Karaman; mit der letzten Aktion vor der Pause köpfte Kevin Danso den Ball nach einem Freistoß auf das Hamburger Tor, was ebenso fruchtlos blieb wie zuvor die Bemühungen des Spitzenreiters.

Schrecksekunde nach der Pause

Der zweite Durchgang begann für die Fortuna mit einer Schrecksekunde: Nach einem Handspiel von Kevin Danso bekamen die Hanseaten einen Freistoß an der Strafraumgrenze aus zentraler Position, den die Gäste aber unmotiviert in die Mauer nagelten. Danach ging das Spielchen so weiter wie zuvor: Der HSV etwas bemühter, die Fortuna aber hochkonzentriert. Nach einer Stunde hätten die Hausherren die Hamburger aber düpieren können, als HSV-Keeper Sven Ulreich den Ball nach einer Flanke von Matthias Zimmermann nicht kontrollieren konnte, aber kein rot gekleideter Spieler für den Abstauber bereitstand. 21 Minuten vor dem Ende erinnerte Simon Terodde an seine Anwesenheit, doch bei seinem Flugkopfball, den Kastenmeier gerade noch abwehrte, stand der HSV-Stürmer knapp, aber eben doch im Abseits. Das „Sich-Neutralisieren auf hohem Niveau“ setzte sich fort, sodass es beim torlosen Remis blieb, nachdem Luka Kranjc per Kopf sogar den Düsseldorfer Siegtreffer in der Nachspielzeit hätte setzen können.

Fortuna Düsseldorf – Hamburger SV 0:0

Fortuna: Kastenmeier – Zimmermann, Hoffmann, Danso, Krajnc – Morales, Sobottka, Pledl, Peterson (46. Borrello) – Karaman, Kownacki (76. Hennings).

HSV: Ulreich – Gyamerah (56. Onana), Leistner, Ambrosius, Leibold – Heyer, Kinsombi (77. Hunt), Dudziak (86. Wintzheimer) – Narey, Terodde (77. Wood), Kittel (86. Jatta).

Tore:

Gelbe Karten: Hoffmann, Danso, Sobottka – Kittel, Ambrosius.

Schiedsrichter: Cortus (Röthenbach an der Pegnitz)

Zuschauer: 0.

So geht es weiter: 2. Bundesliga: Würzburger Kickers – Fortuna Düsseldorf (Freitag, 29. Januar, 18.30 Uhr).