Fortuna Düsseldorf: Torhüter Zack Steffen erneut verletzt

Verletzungen sind nie eine gute Sache – für Torhüter Zack Steffen vom Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf kommt es aber knüppeldick. Der US-Amerikaner, der als Leihgabe von Manchester City nach Düsseldorf kam, bot zu Beginn der Saison gute Leistungen – verletzte sich dann aber am Knie, sodass nun Florian Kastenmeier, vor der Saison eher als Nummer drei eingeplant, im Tor stand.

Gerade erst hatte Steffen das Training aufnehmen können, kündigte an, um den Platz zwischen den Pfosten kämpfen zu wollen – da verletzte er sich im Training erneut am Knie. Dies ergaben Untersuchungen am Montagvormittag. Der Keeper wird daher nicht am Training in Kleingruppen teilnehmen können.

Muskelfaserriss bei Adam Bodzek

Sportvorstand Lutz Pfannenstiel: „Wenn Spieler sich verletzen und für einen gewissen Zeitraum nicht am Training teilnehmen können, trifft uns das immer hart. Bei Zack Steffen ist es aber besonders ärgerlich. Wir hatten gerade erst dank harter Arbeit seine Patellasehnenprobleme in den Griff bekommen. Nun muss Zack wieder mit einer Knieverletzung, die allerdings mit seinen vorherigen Beschwerden nichts zu tun hat, pausieren.“

Auch Mittelfeldspieler Adam Bodzek fällt mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel bis auf weiteres aus.