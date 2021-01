Fortuna Düsseldorf: Trainer Rösler will mehr als 60 Punkte

Düsseldorf Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf erwartet eine intensive Spielwoche gegen Fürth, den Hamburger SV und bei den Würzburger Kickers.

Als kühler Rechner hat sich Fortuna Düsseldorfs Cheftrainer Uwe Rösler bisher nicht hervorgetan. Vor dem letzten Hinrundenspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen Aufstiegsmitkonkurrent Greuther Fürth verlässt Rösler ausnahmsweise den Spiel-zu-Spiel-Pfad. „30 Punkte bisher sind okay, noch einmal 30 Punkte könnten aber am Ende nicht ausreichen“, sagt der 52-Jährige mit Blick auf eine mögliche Bundesliga-Rückkehr.

Dienstag kommt der Hamburger SV

In den beiden Saisons zuvor wären 60 Zähler für Platz zwei ausreichend gewesen, davor jedoch nicht. Röslers Skepsis ist also angebracht. Ein Fortuna-Dreier gegen die Fürther zu Beginn einer intensiven Woche, die schwere Aufgaben gegen den Hamburger SV am Dienstag und bei den Würzburger Kickers am nächsten Freitag bereit hält, wäre sicher hilfreich.

Die Kleeblätter stellen aktuell das beste Auswärtsteam der Liga, gelten als spielstark, jung und flott unterwegs. „Wir müssen auf jeden Fall cool bleiben, auch wenn wir mal nicht den Ball haben“, betont Fortuna-Trainer Rösler.

Drei Angreifer und ein Marschplan bei Fortuna

Ob Torjäger Rouwen Hennings wie beim 3:0 in Aue kürzlich erneut auf der Bank sitzen wird? Rösler gibt eine diplomatische Antwort: „Ich habe meine drei Stürmer über den Marschplan der nächsten Tage informiert. Alle sind mit einem Lächeln aus dem Besprechungszimmer gekommen.“ Kenan Karaman und der Pole Dawid Kownacki waren neben Hennings noch mit dabei.

Die aus Aue angeschlagenen Fortunen haben wieder mittrainiert: Innenverteidiger Kevin Danso und Außenverteidiger Matthias Zimmermann.

Nach Corona: Piotrowski kehrt ins Training zurück

In Kürze wird wohl auch Jakub Piotrowski wieder zum Team stoßen. Der 23-jährige Pole war Ende Dezember positiv auf das Corona-Virus getestet worden. "Kuba trainiert schon wieder zu Hause leicht. In Kürze werden Herz und Lunge getestet. Wenn da alles in Ordnung ist, steigt er ins geregelte Fitnesstraining ein", so Cheftrainer Uwe Rösler.