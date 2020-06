Fortuna Düsseldorf tut sich mit dem Überzahlspiel schwer

Düsseldorf. Gegen zehn Hoffenheimer reicht es für die Düsseldorfer nur zu einem 2:2. Ein altes Problem. Schon gegen Wolfsburg haperte es in Überzahl.

Die Aufregung war groß. Hoffenheims Rotsünder Benjamin Hübner schimpfte wie ein Tourist, dem ein Taschendieb gerade die komplette Reisekasse geklaut hat. „Das ist eine ganz große Schande, was Ayhan macht“, poltert der Innenverteidiger, der kurz zuvor die Rote Karte gesehen hat. Gemeint war die Szene in der achten Minute des Gastspiels der TSG in Düsseldorf, als Fortunas Kaan Ayhan zu Boden sank, nachdem Hübner ihm ins Gesicht gegriffen hatte. Mehr als 80 Minuten Hoffenheimer Unterzahl folgten. Allein: Fortuna schlug kein Kapital daraus.

Pay-TV-Sender Sky machte eine ganz große Nummer aus der Szene, Experte Dietmar Hamann verstieg sich gar zu der Behauptung, Schiedsrichter und Videoassistent hätten Fortuna insgesamt bevorteilt. Darüber darf man allerdings streiten, haderte doch der Gastgeber heftig damit, dass der Kölner Keller beim vermeintlichen 2:1 durch Hennings einschritt, obwohl Kenan Karamans Einsatz gegen Stefan Posch nicht zwingend ein Foul war.

Rösler kritisiert Hübner-Aussage

Kaan Ayhan geht nach einem Gesichtstreffer durch Benjamin Hübner zu Boden. Foto: Marius Becker / dpa

Uwe Rösler hielt sich mit alldem gar nicht allzu lange auf. „Mir ist lediglich wichtig, Hübners Aussagen richtigzustellen“, betonte der Fortuna-Trainer. „Seine Hand landet in Kaan Ayhans Gesicht, und da gehört sie nicht hin. Kaan ist definitiv ein absoluter Sportsmann, das lasse ich nicht auf ihm sitzen. Und ich lasse den Vorwurf der Unsportlichkeit nicht auf meiner Mannschaft sitzen.“ Nach diesem Seitenhieb gegen die Kraichgauer Auffassung von sportlichem Verhalten widmete sich der 51-Jährige lieber Fortunas sportlichen Defiziten. „Gegen zehn Mann muss man einfach spielen“, erklärte er, „und das haben wir in der ersten Hälfte auch getan. Leider sind wir ungeduldig geworden und haben kompliziertere Lösungen gesucht.“

Eine alte Schwäche Fortunas, die sich auch in dieser Saison bereits zeigte: Beim VfL Wolfsburg spielte sie nach der Roten Karte gegen Marin Pongracic fast die komplette zweite Spielhälfte in Überzahl, musste aber dennoch den Ausgleich hinnehmen. „Das kennen wir leider schon“, sagte Innenverteidiger Andre Hoffmann. „Die Rote Karte hat alles auf den Kopf gestellt, was wir uns die Woche über erarbeitet hatten.“

Hoffenheimer Platzverweis war ein Nachteil für die Fortuna

Aber warum sah Fortuna bis zur Pause dennoch so gut gegen diesen Riegel aus? „Anfangs haben wir instinktiv das Richtige gemacht und schnell kombiniert“, erklärte Rösler. „In der zweiten Hälfte haben die Jungs dann nachgedacht und falsche Entscheidungen getroffen.“ Sein Rückschluss: „Für uns wäre es besser gewesen, Hübner wäre nicht vom Platz gestellt worden.“