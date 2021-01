Fortuna-Futsaler Ilias Arssi hat große Ziele

Düsseldorf Ilias Arssi ist ein wichtiger Spieler beim Ziel von Fortuna Düsseldorf, in die Futsal-Bundesliga aufzusteigen. Außerdem will er zur WM.

Zehn Minuten waren im heiß umkämpften Lokalderby zwischen Fortuna Düsseldorf und dem Post SV Düsseldorf in der Futsal-Regionalliga gespielt, als Fortuna-Zugang Ilias Arssi zum ersten Mal für seinen neuen Verein ins gegnerische Tor traf und jubelnd die Arme in Richtung Hallendecke des Castellos in Reisholz streckte. Es war gleichzeitig der erste Treffer für die Düsseldorfer Futsaler in dieser Saison, für die sie sich die Qualifikation für die neu geschaffene Bundesliga auf die Fahnen geschrieben haben.

Der 24-jährige Niederländer mit marokkanischen Wurzeln bewies da bereits, dass er auf dem Weg dorthin für die Rot-Weißen sehr wichtig werden kann. Für Arssi, der auch von anderen Vereinen heiß umworben war, war die sportliche Perspektive bei der Fortuna mitentscheidend für sein Engagement bei den Hallenfußballern in der Landeshauptstadt. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Wahl und freue mich, hier zu sein. Ganz klar: ich möchte mit Fortuna in die Bundesliga“, stellt er fest.

Kreativer Spieler mit exzellenter Technik

Arssi, der von Cheftrainer Shahin Rassi als sehr kreativer Spieler mit exzellenter Technik und stark im Spiel eins gegen eins beschrieben wird, begann seine Futsal-Karriere im Alter von 14 Jahren bei den Tigers Roermond. Drei Jahre später wechselte er bereits zum niederländischen Futsal-Topclub FC Eindhoven, dessen Fußball-Team in der 2. Liga zu Hause ist. Nach weiteren drei Jahren kehrte der flinke Außenspieler zurück zu seinem Heimatclub Roermond in die Eredivisie. Danach ging es für ihn in die erste belgische Liga zum FP Aarschot, bevor sich im Sommer 2020 Fortuna seine Dienste sichern konnte.

Neben der Qualifikation mit Fortuna für die Futsal-Bundesliga hat Arssi einen zweiten Wunsch. „Für mich würde ein Jugendtraum in Erfüllung gehen, wenn ich für mein Heimatland Marokko an einer Futsal-Weltmeisterschaft teilnehmen könnte“, erzählt er von seinem Traum. Dass dies nicht einfach wird weiß er. Denn Marokko, dessen Futsal-Nationalmannschaft den Spitznamen „Irzem n Atlasi (Löwen des Atlas) hat, gehört neben Ägypten zu den erfolgreichsten afrikanischen Futsal-Nationen. Zuletzt deklassierte Marokko Ägypten im Finale der Afrikameisterschaft mit 5:0 und qualifizierte sich so für die 9. Futsal-Weltmeisterschaft, die vom 12. September bis 3. Oktober 2021 in Litauen ausgetragen wird.

Einladung zum Lehrgang

Dass der Traum von der WM-Teilnahme durchaus wahr werden könnte, stand jetzt in einem Brief, der Arssi wie ein Weihnachtsgeschenk vorgekommen sein muss. Darin fand er eine Einladung zu einem viertägigen Lehrgang der Nationalmannschaft in Casablanca. Keine Frage für ihn, dass er keinen Moment zögerte, die Mühen einer solchen Flugreise dorthin selbst in den komplizierten heutigen Zeiten auf sich zu nehmen.

„Das Niveau hier ist extrem hoch. Hier wird unglaublich schnell und intensiv Futsal gespielt und alles ist höchst professionell. Natürlich gebe ich alles, um mich für weitere Aufgaben zu empfehlen“ lauteten seine ersten Eindrücke vom Training mit der marokkanischen Nationalmannschaft. (mjo)