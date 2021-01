Fortuna – HSV: Auf Augenhöhe gegen den Spitzenreiter

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf steht vor dem nächsten Spitzenspiel: Der Vierte der 2. Liga empfängt am Dienstagabend Tabellenführer Hamburger SV.

Wie Simon Terrode auszuschalten ist? „Ganz einfach“, sagt Uwe Rösler, Trainer des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf, mit einem leichten Lächeln im Gesicht. „Man darf ihn nicht in den Strafraum kommen lassen. Denn alle seine 17 Tore hat er aus dem Sechzehner heraus gemacht.“ Dass dieses „einfache Mittel“ gegen den Führenden der Zweitliga-Torjägerliste nicht wirklich einfach ist, ist dem Coach der Rheinländer bewusst. Ohnehin weiß er genau, was seinem Team am Dienstag (20.30 Uhr, live bei Sky) bevorsteht, wenn Tabellenführer Hamburger SV zu Gast ist. „Das ist die beste Mannschaft der Liga. Ich habe schon vor der Saison gesagt, dass der HSV der klare Aufstiegsfavorit ist.“

Verstecken will sich die Fortuna allerdings nicht. Der schlechte Saisonstart ist abgehakt – längst ist die Rösler-Truppe im Kreis der Aufstiegsanwärter angekommen. Durch das 3:3 gegen Fürth und den Sieg der Kieler am Sonntag, sind die Düsseldorfer zwar auf Rang vier zum Ende der Hinrunde abgerutscht, der Rückstand auf Holstein beträgt aber nur einen Zähler, bis zum Zweiten aus Bochum ist es nur ein Punkt mehr. Spitzenreiter HSV thront mit einem Plus von fünf Zählern auf die Fortuna ganz oben. „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe“, sagt Rösler bei allem Respekt vor den Hanseaten. „Hamburg hat in allen Belangen die besten Voraussetzungen. Aber wir haben aus dem Spiel gegen Fürth viel Selbstvertrauen gezogen“, erklärt der Trainer, dessen Team mit 0:2 und 2:3 zurücklag, dennoch punktete und den Sieg in Person von Marcel Sobottka kurz vor Ende auf dem Schlappen hatte.

Als Mannschaft defensiv gut gespielt

Trotz der drei Gegentreffer sagt Rösler: „Wir haben defensiv als Mannschaft gut gespielt. Die Gegentore entsprangen individuellen Fehlern, die wir angesprochen haben.“ In der „Box“, also der gefährlichen Zone vor dem Tor, unterlaufen den Düsseldorfern üblicherweise wenige Fehler. „Das war diesmal anders. Aber wir sind auch nur Menschen“, blickt Rösler optimistisch auf das Spitzenspiel. Dass das Spiel gegen Fürth nach dem 0:2 zu „wild“ und das Spielfeld „zu groß“ wurde, ärgerte ihn zwar, aber weil Fürth da munter mitmachte, war der Raum für den schnellen 1:2-Anschluss da.

Ein entscheidender Faktor am Dienstagabend wird der Ballbesitz sein. „Gegen den Ball gibt es bessere Mannschaften als den HSV. Mit dem Ball sind sie sehr gut“, schätzt Rösler ein.

Größere Veränderungen gibt es nicht – eine Umstellung ist aber nötig, da sich der gegen Fürth früh ausgewechselte Shinta Appelkamp eine Muskelverletzung zugezogen hat und einige Wochen ausfällt. Gut möglich, dass für ihn Kristoffer Peterson von Beginn an aufläuft.