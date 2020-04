Hockey-Vereine können über Fortgang entscheiden

Düsseldorf. Die Task Force Bundesliga hat den Clubs mögliche Szenarien zum Umgang mit der Saison 2019/20 vorgelegt. Abstimmung endet am 8. Mai.

Die Entscheidung, wie es mit der unterbrochenen Saison der Hockey-Bundesliga weitergehen wird, steht bevor. Am Wochenende hat die „Task Force Bundesliga“, die aus Vertretern verschiedener Hockey-Gremien besteht, nach einigen Videokonferenzen mit Vereinsvertreten den Clubs nun die fünf finalen Vorschläge unterbreitet. Da der Vorschlag fünf – Abbruch und Annullierung der Saison 2019/20 – auf breite Ablehnung trifft, wird es wohl zu einer Saison 2019/20/21 kommen. Am morgigen Mittwoch steht noch einmal eine Videokonferenz mit den Vereinen an, die Fragen stellen können. Danach müssen sich die Bundesligisten bis zum 8. Mai schriftlich erklären, für welches Szenario sie votieren.

Dabei ist es denkbar, dass es für die 1. und 2. Bundesliga unterschiedliche Lösungen geben wird – beide Ligen werden auch getrennt abstimmen. Innerhalb der Liga wird es aber die gleiche Lösung für Herren und Damen geben.

DHC und DSD in Bundesligen vertreten

Der Düsseldorfer HC ist mit den Damen in der 1. Bundesliga und mit den Herren in der 2. Bundesliga Nord vertreten – wo auch die Herren des DS Düsseldorf spielen. In allen vier noch denkbaren Szenarien werden die Punkte der Hinrunde für den Neustart 2020/21 als Starttabelle übernommen. Szenario 1 sieht vor, dass die Saison 2020/21 wie geplant mit dem üblichen Modus absolviert wird – nur eben mit der Aufaddition der Ergebnisse von 2019/20.

Die Szenarien 2 und 3 beziehen sich nur auf die 1. Bundesliga, da die Rückrunde hier in Gruppenform gespielt wird, um die Anzahl der Spiele zu reduzieren und mehr zeitlichen Raum für die Nationalmannschaft zu schaffen. Szenario 2 sieht die Änderung vor, dass innerhalb der Gruppen in Hin- und Rückspiel (und nicht nur eine Partie) gespielt wird; Szenario 3 beinhalt als Änderung den Verzicht auf die Gruppen-Variante und die Absolvierung einer kompletten Rückrunde.

EHL-Plätze gemäß Hinrunde 2019/20

Das Szenario 4 wiederum bezieht sich nur auf die 2. Bundesliga. Auch hier werden die bisherigen Punkte übernommen. Bis zum Jahresende wird die Hinrunde 2020/21 gespielt (quasi die Rückrunde zur bislang absolvierten Saison). Statt einer kompletten dritten Runde im Frühjahr 2021 wird die 2. Bundesliga Nord (und Süd) in eine obere und eine untere Gruppe aufgeteilt, die dann den Auf- beziehungsweise die Absteiger ausspielen werden.

Für die Erstliga-Szenarien gilt, dass sich die Vergabe der Plätze für die Euro Hockey League nach der Platzierung in der Hinrunde 2019/20 richten wird.