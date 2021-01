Kompakt und ansehnlich: Fortuna Düsseldorf siegt in Aue

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf bleibt im siebten Zweitliga-Spiel nacheinander ungeschlagen und gewinnt beim FC Erzgebirge Aue mit 3:0.

Da war doch schon deutlich mehr los als beim vergangenen Auswärtsspiel. Das war freilich nicht schwer: Braunschweig wollte sich vor einigen Tagen nicht am Spiel beteiligen, Fortuna Düsseldorf fand keinen Weg, den Betonwall zu durchbrechen. Erfrischenderweise beteiligte sich der FC Erzgebirge Aue deutlich mehr am aktuellen Spiel der 2. Fußball-Bundesliga, während die Gäste vom Rhein gut in der Defensive standen und wussten, in welcher Richtung das Tor zu finden war. Am Ende stand ein verdienter Düsseldorfer 3:0 (1:0)-Sieg.

Schönes Tor zum 1:0

Fortunas Neuzugang Felix Klaus war gleich von Beginn an mit dabei – und versuchte deutlich, das Offensivspiel der Fortuna zu beflügeln. Freilich fehlte die Bindung und Abstimmung, aber immer wieder mühte er sich, das Spiel anzukurbeln, zog auch mal nach innen und suchte den Abschluss. Das Spiel begann zwar mit einer Chance der Hausherren durch Florian Krüger, die der aufmerksame Düsseldorfer Keeper Florian Kastenmeier entschärfte (4.), doch danach ging es zumeist in die andere Richtung. Erstmals spannend wurde es nach zehn Minuten, als der sonst gute Auer Torhüter Martin Männel einen Eckball unterlief, die Abwehr aber so gut stand, dass die Fortuna dies nicht ausnutzen konnte. Kurz musste die Fortuna die Luft anhalten, als Ben Zolinski im Strafraum leicht geschubst wurde (17.), doch Schiedsrichter Christof Günsch erkannte darin zu wenig, um auf Strafstoß für Aue zu entscheiden. So war letztlich die Gästeführung in der 24. Minute verdient – und zudem auch recht schick: Andre Hoffmann holte sich im Mittelfeld den Ball zurück, ehe Alfredo Morales einen genau getimten Lupfpass über die Auer Abwehr in die Füße von Dawid Kownacki spielte, der wiederum Torhüter Männel umkurvte und zum 1:0 einschob. Das sah so weit nach ordentlichem Fußball aus, obwohl der schneenasse Untergrund alles andere als optimal war.

In der zweiten Hälfte spielte der schwere Platz aber eine immer größere Rolle, da er viel Kraft von den Spielern einforderte. Die Fortuna suchte offenbar, das Ergebnis erst einmal abzusichern. Ein Gedanke, der wohl darauf beruhte, dass die Gäste kompakt und sicher standen und so gut wie nichts zuließen. So verzichteten die Rot-Weißen darauf, das möglicherweise entscheidende 2:0 auf den Dienstplan zu schreiben. Freilich auch eine gefährliche Idee, weil Aue nicht gerade schwach spielte. So wurde es in der 73. Minute brenzlig, als Krüger in den Düsseldorfer Strafraum eindrang, in Abschlussposition kam, aber von gleich drei Fortunen abgelaufen und zugestellt wurde. Acht Minuten vor dem Ende war die Partie dann aber entschieden: Der eingewechselte Rouwen Hennings sah den gut postierten Kristoffer Peterson, der zwar an Männel scheiterte, doch Kenan Karaman köpfte den Abpraller zum 2:0 für Düsseldorf ins Netz. Kurz vor Ende legte Thomas Pledl sogar noch das 3:0 nach (89.).

Die Statistik:

FC Erzgebirge Aue – Fortuna Düsseldorf 0:3 (0:1)

Aue: Männel – Breitkreuz, Gonther, Ballas, Strauß (64. Rizzuto) – Riese (45./+1 Riese), Fandrich, Zolinski (64. Hochscheidt), Nazarov (80. Zulechner), Krüger – Testroet.

Fortuna: Kastenmeier – Zimmermann, Hoffmann, Danso, Krajnc – Morales, Prib (77. Sobottka), Appelkamp (69. Peterson), Klaus (69. Pledl) – Karaman (86. Bodzek), Kownacki (69. Hennings).

Tore: 0:1 Kownacki (24.), 02. Karaman (82.), 0:3 Pledl (89.).

Gelbe Karten: Nazarov – Danso, Klaus, Karaman

Schiedsrichter: Günsch (Marburg).

Zuschauer: 0.

So geht es weiter: 2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth – Fortuna Düsseldorf (Freitag, 22. Januar, 18.30 Uhr).